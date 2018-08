Liga Rafaelina: Libertad se pone al día

Libertad buscará retomar la senda del triunfo este domingo, cuando visite a las 15:30 a Sportivo Norte en el barrio Barranquitas de Rafaela. El equipo de Gonzalo Bauducco no gana desde la primera fecha y está lejos de la pelea grande, al igual que Unión.

La sexta fecha del Clausura, que se abrió con los partidos entre Unión-Deportivo Tacural (2-2) y Atlético Rafaela-Brown de San Vicente (0-0) la semana pasada, se completará con los siguientes partidos: Ben Hur vs Peñarol; Ferro vs 9 de Julio; Argentino de Humberto vs Deportivo Ramona; Florida de Clucellas vs Quilmes.