La eliminación del Fondo Sojero impactará en obras públicas provinciales y municipales

La eliminación, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) fue cuestionado desde las distintas provincias, entre ellas Santa Fe, especialmente por sectores de la oposición pese a que el tema venía siendo anticipado en las reuniones de funcionarios nacionales con gobernadores y ministros para analizar el ajuste presupuestario 2019.

La decisión de quitar ese Fondo significará para lo que resta del año 8.500 millones de pesos de ahorro fiscal y para el venidero 26.500 millones. Al 31 de julio de este año, la provincia había recibido 1.292 millones del Fondo Soja de los cuales el 30 por ciento fueron girados a municipios y comunas en forma proporcional a los índices de coparticipación de impuestos. El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, señaló que la provincia había presupuestado 2.300 millones para este año en ese concepto, de los cuales unos 650 estaban destinados a los 363 gobiernos municipales y comunales. La afectación del fondo es exclusivamente para obras.

El mecanismo provincial era de giros quincenales por parte de la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas a cada administración local que además debían realizar rendiciones semestrales de la aplicación de esos recursos, cuyos plazos eran el 28 de febrero y el 31 de agosto.

“El Fondo Federal Sojero fue creado en el año 2009, cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación. La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las provincias” explicó el comunicado del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Saglione admitió este martes que el tema había sido planteado en las reuniones que tienen Nación y provincias por el recorte presupuestario, no obstante resaltó que “el gobierno nacional tomó unilateralmente la decisión de suspender la aplicación de este recurso que recibimos las provincias para aplicar a obra pública, en una coyuntura determinada, que llevó a que previo a llegar a un acuerdo con los gobiernos provinciales se avance en la eliminación del Fondo Federal Solidario a través de un DNU”.

El ministro santafesino recordó que el actual presupuesto previó 2.300 millones de pesos. Llegaron 1.282 millones, o sea que restará conseguir recursos por poco más de mil millones para realizar las obras previstas con esa partida. El Fondo Soja se utiliza en Santa Fe para obras de infraestructura sanitaria, educativa, obras viales, etc. “Tendremos que ver de qué manera desde el Presupuesto reconducimos partidas para terminar las obras en marcha” dijo en declaraciones difundidas por Casa de Gobierno.

“En muchos municipios y comunas tendrá un impacto relevante en materia de las obras que se venían ejecutando con esos recursos” admitió Saglione.

Según informó Carlos Torres, secretario de Regiones, Municipios y Comunas, en la primera quincena de junio fueron transferidos 32.831.105 pesos a los municipios y comunas. Por supuesto, Rosario y Santa Fe fueron las más beneficiadas con 10.208.595 pesos y 3.780.445, respectivamente.

En Sunchales

El secretario de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, CPN Claudio Borra informó a este medio que Sunchales debía percibir este año $4.877.172 proveniente del Fondo Federal Solidario. Hasta ahora ya había recibido $3.263.216, restando $1.613.956 que por esta medida ya no percibirá. El funcionario explicó que esos recursos eran derivados a gastos no corrientes como ripio, cemento, tubos para alcantarillas, etc. que se destinaban a distintas obras en el Distrito.

Críticas al por mayor

Uno de los primeros en reaccionar contra la decisión fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, quien denunció “otro golpe al federalismo. En Santa Fe eso representa una pérdida de 232 millones de pesos para lo que queda del año y de 2500 millones en 2019”.

Desde el Senado nacional fueron muy críticos Omar Perotti y María de los Angeles Sacnun. “Es una medida que refleja las exigencias del Fondo Monetario y sin duda es una demostración más que este acuerdo no ayuda”, sostuvo Perotti. “Es realmente lo contrario a lo que hay que hacer. Creo que ese no es el camino. Es una muy mala señal que genera otro golpe a las alicaídas cuentas de los municipios y las provincias”, añadió.

Sacnun recordó que el Fondo fue creado en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner a través de un decreto, con el propósito de garantizar obras de infraestructura hospitalaria, vial y obra pública para todos los municipios y comunas. “Este decreto lo que está denotando es el proceso de desindustrialización que está sufriendo el país, porque conjuntamente con esta afectación a las comunas y los municipios se define también la quita de las retenciones a la harina y el aceite que era parte de lo que se había acordado oportunamente”.

Para la diputada Silvina Frana “con la decisión de eliminar el Fondo Soja el gobierno nacional continúa centralizando los recursos y perjudicando sustancialmente al interior profundo de nuestro país. Esto se traduce hoy en menos obras y menor calidad de vida para los santafesinos”.

El senador Miguel González (PS - La Capital) calificó de injusta a la medida. También recordó que el fondo fue creado en medio del conflicto con el campo por la resolución 125. “La decisión del gobierno de Cambiemos nos retrotrae a la situación original. Nuestra provincia ya no recibirá recurso alguno por la exportación de soja y lo mismo ocurre con los municipios y comunas, que destinaban esos fondos de afectación específica a realizar obras de infraestructura”. El legislador socialista señaló que para la municipalidad de Santa Fe significan seis millones mensuales “que iban a obras y equipamiento y que Nación ya no enviará”. “Estos recortes inconsultos de recursos que se generan en nuestro suelo acentúan el trato desigual entre Buenos Aires y el interior del país. Hoy vuelven menos del 5% de los impuestos que el gobierno central recauda de las exportaciones de sojeras santafesinas. Esperamos que los delegados locales del gobierno nacional se pongan al frente de este reclamo”.

“Es otra vuelta de tuerca del ajuste que se aplica para complacer al Fondo Monetario Internacional; y va a empeorar la ya muy difícil situación que sufren las ciudades y pueblos de nuestra provincia”, dijo el diputado kirchnerista Germán Bacarella.