Lifschitz: "Aumentan las tarifas de la Nación y le echan la culpa a la provincia"

Al respecto, Lifschitz en declaraciones a El Litoral manifestó: "Hay una intencionalidad manifiesta de tratar de responsabilizar a las provincias de la política de ajuste que está implementando el gobierno nacional".

En ese sentido, calificó la situación de "inexplicable" y dijo que "no tienen argumentos".

Si bien el gobernador adelantó que el aumento se va a trasladar a la provincia, aclaró que "no en la misma proporción". No obstante, prefirió no brindar mayores precisiones ya que en los próximos días analizarán la situación para que tenga el menor impacto.

Por otra parte, Lifschitz comentó que los aumentos son un disparador de la inflación. "Después el gobierno se sorprende por los altos indices", apuntó.

La situación en la EPE

En relación a la situación actual de la Empresa Provincial de la Energía, el mandatario explicó que "como todas las empresas públicas puede ser mejorada y yo estoy empeñado en mejorar su eficiencia por eso he puesto un nuevo presidente".

Además, destacó la designación de "una comisión totalmente objetiva y externa integrada por representantes de las universidades públicas y referentes técnicos que han aportado las organizaciones empresarias que ya llevan cuatro reuniones y van a hacer un informe pormenorizado de la estructura de costos que tiene la empresa".

En ese sentido, la calificó como "una de las mejores empresas de distribución de energía del país".

Comparación con Capital Federal

Por otra parte, el gobernador dijo que el ministro de Energía, Javier Iguacel, tiene "mala intención" al comparar en materia de energía a la provincia de Santa Fe con Capital Federal.

"Nosotros tenemos 700 veces más superficie que la ciudad de Buenos Aires" y "hemos mostrado la información oficial del Ministerio de Energía donde claramente la EPE está 7ma. en el ranking de costos de la tarifa en el país", aclaró.

Al respecto, Lifschitz explicó que en Santa Fe "hay que distribuirla a veces en poblaciones que son muy pequeñas, a establecimientos rurales y, como tenemos un desarrollo industrial distribuido en toda la provincia, no sólo hay que llevar la luz que consume una familia sino la potencia que necesita una industria".