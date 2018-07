El Centro Comercial de Sunchales participó de encuentro organizado por la CAC

El cónclave contó con 3 bloques temáticos: 1º) La Economía Digital, 2º) Ecosistemas Regionales, y 3º) Liderazgo Colaborativo.

La apertura estuvo a cargo del presidente de CAC, Jorge Di Fiori: “Los argentinos vivimos una coyuntura que no es fácil en materia económica que pese a los esfuerzos del Gobierno, la inflación continúa siendo elevada, la actividad ha registrado una sensible desaceleración en los últimos meses y las elevadas tasas de interés generan dificultades no menores a las empresas, particularmente de nuestro sector. Es un camino arduo (siempre es más fácil maquillar la situación actual que hacer cambios de fondo o es más cómodo hacer propuestas oportunistas que encarar las medidas necesarias para superar el populismo). Sin esas transformaciones no saldremos del estado de postergación en el que nos encontramos sumidos como Nación desde hace largo tiempo, destacando la relevancia del sector en la generación de empleo y de valor agregado a la economía nacional”.

Posteriormente, se dirigió a los presentes el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta: “En próximos días se lanzará una batería de medidas que apuntan a la promoción de la demanda y el consumo, y algunas que apuntan a facilitarles la vida a las pequeñas y medianas empresas, y pequeños comercios de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al futuro del sector comercio y servicios, estamos convencidos que como gobierno tenemos que acompañar a nuestras empresas y servicios a pasar este momento que más allá del optimismo que tenemos de que va a pasar, en el mientras tanto estamos para ayudar. Tomando datos publicados por la CAC sobre la venta ilegal callejera, es una discusión de todos los días que la tenemos que sostener con constancia y es una batalla que sentimos que venimos ganando. Los datos que publicó la Cámara confirman que vamos por buen camino”.

Programa:

1º bloque – La economia digital:

Expositores:

Diego Gutiérrez Zaldivar (Presidente RSK Labs)

Karen Bruck (Directora Ventas Corporativas Mercado Libre)

Lucas Landesman (Gerente General de Falabella.com)

Pablo Beramendi (Ceo de Google Argentina)

Alberto Calvo (Presidente CAC Electrónico)

Eduardo Fidanza (Director de Poliarquía)

Daniel Gómez (Economista del Banco Mundial)

Jose Fanelli (Profesor Universidad San Andrés)

Silvia Naishtat (Periodista)

Conclusiones:

1)- Es imperioso para no quedar fuera de mercado, aceptar y acostumbrarnos al uso de estas herramientas tecnológicas (internet, google, etc.).

2)- Todos los enfoque están en el Desarrollo Humano (que tenga conocimientos, oportunidades, posibilidades, vida con alta calidad y saludable, etc.). Para esto es necesario contar con un país estable. El actual gobierno tiene muy buenas intenciones, pero ha cometidos groseros errores, como ser el gradualismo que no puede contrarrestar la crisis que ha generado.

3)- Las perspectivas a largo plazo son muy optimista, pero la clase política no lo advierte porque tiende al individualismo, y hoy más que nunca se necesita el concurso de toda la clase política.

2º bloque – Ecosistemas regionales:

Expositores:

Alejandro Brown (Presidente Fundación Pro-yungas)

Fernando Dozo (Academia Argentina de Turismo)

Emiliano Ezcurra (Vicepresidente Adminitrac. Parques Nacionales)

Gustavo Santos (Ministro de Turismo)

Sergio Elguezábal (Periodista)

Fernando Alvarez Celis (Secretario Planificación Territorial)

Pedro Inchauspe (Secretario Simplificación Productiva)

Grupo Jovén de CAC

Conclusiones:

1)- EL Ecosistema y Turismo deben ir juntos, mancomunados (uno depende de otro).

2)- Se ha mejorado mucho en la conectividad aérea de nuestro país (han crecido ampliamente los vuelos regionales), pero falta adecuar más infraestructura, generar empleos y que los jóvenes no se trasladen a las grandes urbes.

2)- Los 2.300 Municipios deben contribuir ampliamente en el desarrollo de estas medidas.

3)- El Estado está procurando facilitar los trámites burocráticos para las empresarias.

4)- El Grupo Joven, cada vez más, está incursionando en las decisiones de la actividad productiva.

3º bloque – Liderazgo Colaborativo:

Expositores:

Santiago Bilinkis (Emprendedor y Tecnólogo)

Gustavo Beliz (Director de INTAL BID)

Jorge Weberndorfer (Ministro temas Económicos de la UE en Argentina)

Mariano Mayer (Secretario de Emprendedores y Pymes)

Conclusiones:

Cada uno detalló las actividades que realizan las entidades que representan.