Tamberos piden un "ordenamiento urgente" de la cadena lechera

Los tamberos afirman que "la plata que los productores necesitamos para tener rentabilidad está en la cadena, pero no se distribuye porque para eso se necesitan regulaciones que no tenemos y que el Gobierno nacional no quiere tener". Por el otro, lo urgente: necesidad de financiamiento a corto plazo, que los productores consideran que deberán pedirle al Gobierno provincial, por la vía de subsidios a la tasa.

La Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE) convocó este jueves 19, a una reunión de carácter institucional, de la que participaron representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo locales y provinciales. El encuentro, que se prolongó por unas dos horas, permitió lograr importantes coincidencias para abordar cuestiones que van desde lo necesario a lo urgente. Lo necesario para los productores, es lograr un ordenamiento del sector "porque la plata que los productores necesitamos para tener rentabilidad está en la cadena, pero no se distribuye porque para eso se necesitan regulaciones que no tenemos y que el Gobierno nacional no quiere tener". Por el otro, lo urgente: necesidad de financiamiento a corto plazo, que los productores consideran que deberán pedirle al Gobierno provincial, por la vía de subsidios a la tasa.

"Los créditos no son solución, pero en esta coyuntura, donde lamentablemente no tenemos otra posibilidad de que el productor pueda llegar a la tan ansiada regulación de la lechería para que lleguemos al precio justo, le vamos a pedir al Gobierno provincial –ya que el Gobierno nacional nos ha cerrado todas las puertas- que por lo menos subsidie la tasa para créditos blandos, si es posible a tasa cero. Sería la única manera de que el productor pueda tomarlo y ver si puede llegar a subsistir", dijo Marcelo Aimaro, secretario de la MEPROLSAFE.

El encuentro, que se concretó en el auditorio del Hotel Toscano, tuvo buena respuesta de parte de los dirigentes de la región. Estuvieron los intendentes de Rafaela y Sunchales, Luis Castellano y Gonzalo Toselli; los senadores provinciales por Castellanos, Alcides Calvo; y por Las Colonias, Rubén Pirola –ambos son autores de un proyecto de ley de lechería que tiene media sanción del Senado y está sin tratamiento en Diputados-; el diputado provincial Omar Martínez; el coordinador del Nodo 2, Fernando Muriel; el director provincial de Lechería, Miguel Gatti; el presidente de la Asociación de Criadores de Holando Argentino, Guillermo Miretti; entre otros. Además, participaron una veintena de productores.

La reunión tuvo un capítulo de catarsis, en donde los productores expusieron las graves dificultades por las que están atravesando, con un precio promedio de la producción que oscila entre los 6,50 y los 6,70 pesos por litro, pero donde los costos se han disparado, sobre todo a partir de la megadevaluación de mayo.

"Necesitamos reglas de juego, una regulación del sector. Sin reglas de juego se producen estos ‘serruchos’ en la actividad. Se perdieron 458 tambos en el último año, significa que estamos perdiendo 1,3 tambo por día. Cada día que pasa es un tambo y medio menos, y si tenemos en cuenta que Santa Fe tiene el 40% de los tambos del país, las cuentas son claras. No podemos seguir así. Si esto no se revierte, vamos a perder muchos tambos más. Los datos oficiales dicen que la producción no bajó, pero nosotros decimos que la producción sí bajó, muchísimo. Y se sigue concentrando. Los funcionarios venden un espejo y hablan de grandes fábricas de leche solamente", señaló Aimaro.

Fernando Córdoba, presidente de la entidad, también se pronunció a favor de la creación de "un marco regulatorio que permitirá que el productor tenga un precio justo. Hoy el productor está cobrando alrededor de 6,80 pesos, pero un precio acorde sería de 8,40. Estamos muy lejos. El 80% de los costos son dolarizados y los que no son dolarizados han venido aumentando por la inflación interna, como sucede con el combustible, energía eléctrica, impuestos. El precio de la leche aumentó un 25% en el último año".

Para el dirigente, "hay que establecer un precio base para el productor, donde se sepa cómo manejar los excedentes exportables. También pedimos un fondo anticíclico, y otros puntos, que son seis en total, que ayudarían a tener una lechería más previsible y evitar el cierre de unidades que se está produciendo".

Por su parte, el senador Rubén Pirola describió los aspectos principales del proyecto de ley de lechería que está impulsando en la Legislatura y que tiene media sanción de la Cámara Alta. En ese punto, el diputado Omar Martínez se comprometió a reactivar el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, primero a través de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la cual él mismo es integrante.

Respaldo de intendentes y presidentes comunales

A la reunión de ayer en el Hotel Toscano concurrieron los intendentes de Rafaela y Sunchales, Luis Castellano y Gonzalo Toselli, así como el presidente comunal de Ataliva, Fabio Sánchez. La presencia de los jefes comunales incluyó el compromiso formal de convocar a una reunión urgente y extraordinaria del Área Metropolitana Gran Rafaela –que involucra a 44 de los 46 distritos locales del departamento Castellanos- para emitir un documento de respaldo a los reclamos del sector lechero.

"Estamos notando en nuestras oficinas de empleo, en los pedidos y demandas de la gente que busca trabajo, el impacto que está teniendo la crisis lechera en nuestros municipios", reconoció Castellano. Más enfático fue Sánchez, que además de ser presidente comunal de Ataliva es también productor tambero: "nuestros pueblos viven de los rubros que mueve el tambo", alertó. "Apenas hay una crisis, lo notamos en todos los segmentos de la vida diaria del pueblo. Y el impacto es inmediato", agregó.

Por eso la idea no es solo acompañar el movimiento de los productores para las respuestas a la coyuntura, sino respaldarlos en su pedido a la Legislatura para que se sancione una ley provincial de lechería que marque un ordenamiento del sector.

http://www.diariocastellanos.net/noticia/tamberos-piden-un-ordenamiento-urgente-de-la-cadena-lechera

http://www.diariocastellanos.net/noticia/respaldo-de-intendentes-y-presidentes-comunales