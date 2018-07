Entre el cielo y el infierno

El gobierno nacional está entrando en el vórtice del temporal que, al decir del propio Ministro de Economía Nicolás Dujovne, tendría su pico máximo recién el año que viene cuando haya que ajustar 300 mil millones de pesos para cumplir con las metas del Banco Mundial. Siempre y cuando la tormenta no vire de dirección (léase humor de los mercados ó espiralización de la inflación) y se complique antes.

"Seguimos con superávit en junio a pesar del pago del aguinaldo, y mientras el país no consigue créditos afuera, en Santa Fe conseguimos dos préstamos para hacer el acueducto a Rafaela (el Ministro Garibay ya se reunió con las empresas brasileras y argentinas que lo ejecutarán para ultimar detalles); y está por salir el crédito para pavimento urbano del Banco Mundial. Además ese superávit lo alcanzamos a pesar de no haber cobrado aún los $3.500 millones que nos tiene que transferir Anses por la caja de jubilaciones de 2017", se entusiasma el encargado de recaudar, pagar y mantenerle la caja en orden al Gobernador Lifschitz: el Ministro de Economía Gonzalo Saglione.

La charla con el "piamontés" Saglione (es oriundo de la localidad de Piamonte, Departamento San Martín) fue dentro del marco del ajuste de 300 mil millones de pesos que está delineando el gobierno de Macri para reducir al 1.3% del PBI el déficit fiscal, y que quiere compartir con las Provincias.

En ese tópico Saglione, prudente, nos adelanta su parecer: "No quiero opinar por información que sale en los diarios; no es serio hacerlo, cuando nos convoquen y sepamos de que se trata, hablaré", define.

En la otra orilla, el Ministro de Trabajo Julio Genesini aludió al "efecto goteo" de los despidos, remarcando que a pesar de los esfuerzos hechos desde el gobierno provincial para mantener puestos de trabajo, los cesanteados en la Provincia alcanzaron la misma cantidad de despidos "individuales" que en todo 2017. Mucho.

Mientras tanto, la encargada de la cartera de la Producción, Alicia Ciciliani adelantó que acompañará a fabricantes de calzados a una feria en Colombia, debido a que el tipo de cambio favorable para exportar, podría compensar la retracción del mercado interno.

Lo mismo le sucede a la lechería de exportación. Mariano Viroglio de Apymil adelantó que los tres mil dólares por tonelada que se está pagando por la leche en polvo en el exterior, le permitiría a los tamberos poder cobrar los tan anhelados 8 pesos por litro en tranquera para salvar los costos. Su antecesor, Luis Contigiani acaba de presentar un Proyecto de Ley solicitando la Emergencia Económico Financiera para el sector lechero por 365 días.

Saglione rescata la creación de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial, un espacio compartido con 14 entidades de la Producción, "inédito en el país", se ufana.

Cuando se le insiste en que el gobierno de Macri le pedirá un "esfuercito" más a las Provincias, el Ministro de Economía recuerda que más del 60 % de los contribuyentes santafesinos están dentro del régimen simplificado de ingresos brutos para los pequeños contribuyentes, que supone pagar menos impuestos que antes, y hacerlo en base a la facturación del año anterior, lo cual los favorece por partido doble, pues "cuánto más alta es la inflación, más es la rebaja real del impuesto".

Saglione insiste que "hemos logrado la simplicidad administrativa, categorizando una vez al año, mediante un trámite de 5 minutos por internet, y no presentan nada más en el API por un año".

En tren de adelantar lo que podrían ser las discusiones que dará Santa Fe cuando Macri convoque a los Gobernadores para pedirles unanimidad de sacrificios por la Patria, Saglione señala la baja de la alícuota de ingresos brutos del 3.6% paso al 3.3%para los contribuyentes que facturan entre $ 1.250.000 (por debajo están en el régimen simplificado) y $ 4.5 millones.

Como así también la devolución de los saldos a favor que tengan acumulados los contribuyentes que abarca a unos 7.000 beneficiados. Sin contar la reducción del adicional al Gran Propietario Rural en el impuesto inmobiliario y el hecho de que el impuesto inmobiliario en 2018 se dividió en 7 cuotas ( en vez de 6) para facilitar el pago de los contribuyentes.

Como suele rematar sus gags el cómico santafesino Dady Brieva: ¿"Qué más querés?, ¿Camarones"?.

El precandidato a Gobernador, Omar Perotti hizo notar con respecto al "guadañazo" que pide Macri que "con el pacto fiscal a las provincias se les hizo un pedido importante de sus recursos y ahora, adicionalmente, se le quiere incorporar otros. No veo gobernadores dispuestos y senadores acompañando una retracción de recursos tan fuertes a las provincias. Me parece que algunas de las pautas hay que revisarlas: o lo que se le pide ahora o se le devuelve algo de lo que se le pidió en su capacidad fiscal que las provincias se limitaron y se comprometieron a reducir".

Un poco de proselitismo

Precisamente, Perotti retomó la recorrida por todo el territorio provincial para poner a punto su precandidatura a Gobernador.

Por ahora su único contrincante declarado es el kirchnerista Diputado nacional, Marcos Cleri. ¿Y la Bielsa?

La exvicegobernadora de Obeid y renunciante diputada provincial, visitó Villa Constitución de la mano de un concejal del Partido de Oscar "Cachi" Martínez, 100 % Santafesino, a la vez que presidirá una "mesa de trabajo" de su sector Encuentro por Santa Fe este jueves en territorio Comanche: Rafaela. Algo parecido, con regular repercusión, se llevó a cabo en una fría noche de mayo último en esta capital. Sus allegados anticipan que definitivamente saldrá a la cancha a disputarle a Perotti las chances gubernamentales.

Dentro del áspero FPCyS, el radicalismo NEO, acicateado por sus referentes territoriales, quiere impulsar una interna con el candidato socialista (¿Bonfatti?). Pedro Morini y Jorge Henn se encargaron de hacerlo público, imaginando a Maximiliano Pullaro como posible contendiente.

El Gobernador Miguel Lifschitz sigue pergeñando un nuevo frente (Frente Santafesino) con aliados peronistas: "si el Frente Progresista va marcadamente hacia la izquierda, con ingreso de justicialistas, nosotros no podemos seguir en ese espacio", adelantó el senador radical frentista Lisandro Enrico. ¿En nombre de quién habló Enrico? ¿Solamente de su espacio Frente Progresista Sur? ¿O del radicalismo aliado en general?

Desde Cambiemos, los radicales socios del macrismo se inmiscuyen en la interna del FPCyS: "NEO no maneja las principales ciudades, los corre (a los socialistas) con la vaina", acicatean.

José Corral - quien ventiló el texto sagrado prohibido: los privilegios de los empleados de la EPE "que no pagan la luz" - no cree que Mario Barletta hable en serio -por más que lo banque Carrió - cuando amaga con bajar a competir por la gobernación.

Y ya que estaba, la Diputada nacional galvense Gisela Scaglia postuló al jefe del PRO provincial Federico Angelini para la Gobernación: "Conoce la provincia, viene trabajando, es un armador de este espacio desde el primer día, que tiene mucho compromiso con Santa Fe, que ha estado en los momentos más difíciles; es el más PRO de los PRO”, graficó para agregar que “a veces no es la cara más visible del PRO Santafesino y me gustaría acompañarlo”.

A manera de epílogo, nada mejor que transcribir al analista político disimulado como humorista Alejandro Borensztein cuando escribe este domingo: "hay tres ideas fuertes que tienen un consenso mayoritario y no queda mucho margen para discutir. A saber: 1. Los genios del kirchnerismo dejaron un quilombo más grave que lo que todos suponíamos. 2. Los genios del gobierno actual no dan pie con bola para resolverlo. 3. No se vislumbra en el horizonte la aparición de otros genios como para embarcarnos en alguna nueva frustración y empezar a divertirnos a cuenta".