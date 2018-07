Tambos: el Estado no intervendrá ante el pedido para acelerar la mejora del precio

Los tamberos continúan sin encontrar soluciones frente al aumento de sus costos de producción luego de la devaluación y ante un precio que no cubre lo que necesitan.

En este contexto, Raúl Catta, presidente de la Asociación de Productores de Leche, dijo que hasta el momento no hay "mayores soluciones" para la actividad.

"Se explicó (en la reunión) que no se van a generar subsidios al sector de ningún tipo. Desde la producción se habló concretamente del plazo de pago, ya que con las exportaciones a este dólar todavía no se refleja en el precio", expresó Catta.

Además, el dirigente afirmó: "Si el productor está perdiendo $1,50 por cada litro que produce, no puede resistir más. No hay forma de financiarse. El 80% de los insumos que utiliza están dolarizados: alimentos, alquiler y energía. La financiación es carísima y no hay líneas de créditos con una tasa que haga factible el endeudamiento".

Máximo Russ, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), explicó que durante la reunión se plantearon posibles soluciones, pero "nada concreto".

"Nosotros ya veníamos realmente muy mal desde antes que asuma este gobierno. Tuvimos un golpe bastante fuerte cuando se retiraron las retenciones al maíz y bajaron en soja. El golpe de gracia fue con esta gran devaluación. Si no se toman medidas extraordinarias, finalmente va a ser el mercado el que realice el ajuste y muchos pequeños y medianos productores no van a poder seguir en la actividad", afirmó Russ.

En diálogo con LA NACION, el director nacional de Lechería, Alejandro Sammartino, precisó: "La variación cambiaria produjo una pérdida de rentabilidad de la producción lechera y el Ministerio no desconoce esa situación. Somos conscientes de la gravedad de los productores. El Estado no va a fijar precio, pero sí vamos a poner el foco en el ordenamiento y en la transparencia del sector. El objetivo es trabajar en conjunto para intentar subsanar esta situación y evaluar cómo financiar las pérdidas".

El funcionario explicó, además, que se trabajará sobre dos ejes: uno de coyuntura (con una mesa compuesta por representantes de la industria y de la producción) que atenderá los temas de emergencia (propuestas y medidas que se presentarán ante los bancos estatales como mejoras en el acceso a líneas de financiamiento, por ejemplo) y un segundo eje que tratará una agenda más estructural que se presentará ante el presidente Mauricio Macri .

En relación con la recomposición del precio de la leche, desde Agroindustria destacaron la importancia de acompañar al sector privado en el proceso, pero "sin intervenir". En el Ministerio anticiparon que se estima que el precio promedio del litro de leche de junio estaría rondando los $6,80, según datos provisorios de la cartera. La Mesa volverá a reunirse el próximo martes.

Además de Etchevehere, de la reunión participaron los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie; de Mercados Agroindustriales Marisa Bircher, y el subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso. Por su parte, también asistieron representantes de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, entre otros dirigentes.

En un comunicado, CRA alertó que los tambos están al "borde del precipicio" ya que la brecha entre el precio de venta y el costo de producción genera que el precio actual solo cubra el 73% del costo de producción "provocando una descapitalización del orden del 27%".

Para la entidad, la ecuación se "complica" con el panorama macroeconómico, sobre todo por el incremento en el tipo de cambio y los costos de alimentación, con precios de los granos con una correlación directa con el tipo de cambio.

"Dicha brecha empuja al productor hacia planteos productivos defensivos y de cuasi subsistencia, disminuyendo la intensidad de insumos, retrasando actividades fundamentales dentro del planteo técnico que hieren la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo, como la reposición de praderas, las fertilizaciones estratégicas en los verdeos, el uso mismo de verdeos y silajes para cubrir los baches forrajeros", advirtió CRA.