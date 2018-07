La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inauguró una oficina de atención en Sunchales

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe ya tiene su delegación en Sunchales. El martes, tras una ceremonia que se celebró en Punto Gob Terminal, quedó inaugurada la oficina de atención que funcionará en la planta baja de la terminal de ómnibus y que tendrá como principal responsable a Gustavo Baggini.

La entrada en funciones de esta nueva dependencia permitirá a los vecinos de la ciudad y la región acercarse para presentar reclamos por problemas o dudas con las facturas de servicios, obras sociales, compras por internet, jubilaciones y pensiones, salud pública y asesoramiento general.



Gustavo Baggini fue presidente de la comuna de Palacios y será el delegado de la nueva oficina de atención de Sunchales. "Esta institución cuenta con todas las herramientas para ayudar al vecino. Estoy plenamente feliz por la responsabilidad de esta función", comentó ante los presentes.



Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de Santa Fe, también hizo uso de la palabra y manifestó que “los problemas están en todos lados, y son múltiples y variados. Lo importante es que la Defensoría esté al lado de las necesidades de la gente”. “No puede haber ningún ciudadano que llegue a la Defensoría y se vaya sin ninguna respuesta. Puede que no tenga el resultado esperado, porque muchas veces la competencia no está en el orden de la Defensoría, pero sí tiene que tener la debida atención porque, en general, llegan aquellas personas vulnerables y que no cuentan con los suficientes recursos”, detalló.



Por su parte, el intendente Gonzalo Toselli indicó: “A partir de ahora damos un paso fundamental con este logro de la delegación de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Sunchales, que también tendrá un alcance regional”. “La función fundamental de la Defensoría del Pueblo es ser un nexo entre la ciudadanía y los organismos de gobierno o sociedades en las que participe el Estado”.

Cabe destacar que, hasta el momento, personal de la institución visitaba nuestra ciudad de forma periódica y ahora, contará con personal permanente que atenderá de lunes a viernes de 7 a 13 hs. y, también, con una línea disponible para toda la comunidad: (03493) 15544605 / 15544606.