Gustavo Baggini: “Esta delegación va a atender a todos por igual para que puedan presentar sus reclamos”

El nuevo delegado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en Sunchales dialogó con El Eco tras la inauguración de las oficinas de atención al público, que están ubicadas en la planta baja de la terminal de ómnibus. “Me eduqué y me crié en Sunchales, quería devolverle a la ciudad todo lo que me dio”, expresó el funcionario.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inauguró el martes una oficina de atención en Sunchales. El local, ubicado en la planta baja de la terminal de ómnibus, en la esquina de Avenida Irigoyen y Pasteur, estará a cargo de Gustavo Baggini, ex presidente comunal de Palacios. En diálogo con El Eco, el funcionario comentó: “Estoy contento, yo me eduqué y me crié acá en Sunchales, así que quiero devolverle todo lo que me dio en mi adolescencia. Esta delegación va a atender a todas las personas por igual para que puedan venir a presentar sus reclamos”.

Baggini ya tuvo una experiencia previa en el cargo en mayo de este año, cuando la Defensoría del Pueblo brindó a vecinos de nuestra ciudad asesoramiento ante el incremento de las tarifas: “Hice pasantías hace un par de meses, cuando vino la gente de Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Lo que vimos entonces fue el reclamo de los aumentos en las tarifas, que eran impuestos nacionales a los que les habían quitado subsidios. Le hemos enseñado a la gente a bajar el consumo y han tomado conciencia de lo que hay que cuidar”.

Por último, el ex presidente de la comuna de Palacios indicó que “estas oficinas van a ayudar a agilizar los trámites. Además, tener la experiencia de ser ex presidente comunal me permite tener los contactos a nivel provincial para poder darle a la gente una solución en todo lo que podamos”.