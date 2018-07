Los productores agrupados en MEPROLSAFE no asistirán al encuentro con el gobierno nacional

La Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado titulado "¡Basta de engaños!" con fuertes críticas al gobierno nacional: "No sabemos si los funcionarios son ineficientes o si realmente viven otra realidad". Además informaron que no van a asistir a la reunión programada para el martes 10 de julio con funcionarios de Agroindustria.

A continuación, transcribimos textualmente el comunicado:

"Apelando a la razón, a la mesura y al sentido común los productores lecheros nucleados en MEPROSALFE y también representados por otras entidades del sector en el país, hemos aceptado el diálogo con los funcionarios del actual Gobierno, hemos asistido a tantísimas reuniones en Buenos Aires dedicando tiempo, plata y esfuerzo, pero después de dos años y medio NO PASA NADA. No sabemos si los funcionarios son ineficientes o si realmente viven otra realidad.

Desde el comienzo de este ciclo político coincidimos en aceptar el diálogo ofreciendo nuestras propuestas razonables, planteando los problemas estructurales que impiden el normal crecimiento de la lechería. Con el exceso de optimismo los funcionarios han invocado permanentemente por “una lechería en crecimiento”. En cambio nosotros hemos expuesto claramente que resulta imposible producir más en un escenario siempre incierto por ausencia de políticas de Gobierno. Para colmo de males el clima no nos ha acompañado y la asistencia oficial para atemperar los efectos de estos fenómenos ha sido mezquina y ha llegado tarde.

Si no entienden la problemática lechera en toda SU MAGNITUD, después de haberse caido estrepìtosamente la producción por el achique de los rodeos, la liquidación de tambos y motandad de animales como lo hemos vivido, es inútil que continuemos dialogando en estos términos. En estos días nos anunciaron que el Presidente Macri nos recibiría el día martes 10 de julio, hoy -5 de julio- nos informan que la reunión se hace igual pero que el Sr Presidente nos atendería recién a fines de Julio. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué pretenden los funcionarios?

La agonía por la que atraviesa el sector lechero no se la está viendo, productores endeudados, la asistencia financiera que es una ficción y con el agravante que desde varios meses estamos produciendo a pérdida. Nuestros insumos están dolarizados, el alto costo de la alimentación lleva a bajar la calidad de la dieta a nuestras vacas y esto va a impactar en otro descenso de la producción. Estamos produciendo volúmenes por debajo de 2015.

La lechería argentina continuará achicándose, contrariando los mensajes optimistas de que “El mundo va a demandar mucha leche y nosotros seremos un gran proveedor de este alimento”. En este marco es mejor no mencionar semejante desafío que bien podríamos atender porque existe un potencial que claramente se desaprovecha. Esto no lo arregla el Mercado, esto se resuelve con una política Nacional y es lo que estamos esperando. Por esta razón la Mesa Provincial de Productores Lecheros de Santa Fe ha decidido NO ASISTIR a la próxima reunión del martes 10 de julio a la que se nos ha convocado. Por eso manifestamos públicamente: “¡ Basta de engaños!"