Matías Zbrun: “Sé que la gente va a pedir mis goles y trataré de dárselos”

El delantero rafaelino tuvo este miércoles su primer entrenamiento junto al plantel de Unión de Sunchales. “Cuando me llamaron para venir nos pusimos de acuerdo rápido, no hubo mucho que hablar”, expresó el "Melli", que espera sumar sus primeros minutos en el próximo compromiso del equipo por Copa Santa Fe.

Matías Zbrun pisa el césped del Estadio de la Avenida y, por primera vez, no significa una preocupación para Adrián Tosetto. El “Chino”, su cuerpo técnico y sus dirigidos, después de tanto sufrirlo, por fin lo tienen de su lado. El goleador de 33 años empieza a integrarse al funcionamiento de Unión y ya le apunta a su posible debut con la verde y blanca, el 7 de julio por Copa Santa Fe.

Pasó tu primera práctica, ¿qué te llevas y qué te pidió el entrenador?

Estoy contento por esta primera práctica, uno cuando llega a un equipo nuevo siempre está con expectativas. Hoy fue el puntapié inicial, me trataron muy bien. Con el “Chino” hablamos algo, y con el correr de los días me dijo que vamos a ir viendo el sistema y cómo juega, pero por ahora estoy tranquilo y adaptándome a mis compañeros.

Imagino que la integración no te va a costar tanto, tenes muchos conocidos acá…

Sí, conozco a la mayoría, eso facilita bastante las cosas. Más que nada, el hecho de entrar en el grupo. Ahora esperaré aportar desde donde me toque.

Veo que viajas de vuelta a Rafaela con Miguel Yuste, ¿está contento porque ya no tiene que marcarte?

Sí, nos hemos peleado con “Pucho”, vivimos en el barrio y nos peleábamos cuando jugábamos en contra, pero por suerte ahora lo voy a tener de mi lado y no lo voy a sufrir.

La próxima vez que metas un gol en la cancha de Unión, la gente lo va a festejar y no se va a agarrar la cabeza…

Cuando me tocó enfrentar a Unión, a veces me ha tocado convertir. Pero ahora estoy de este lado, ojalá pueda devolverle al cuerpo técnico que ha confiado en mí esa cuota de gol dentro de la cancha. Tengo que estar tranquilo, trabajar por el bien del equipo, y después las cosas van a ir saliendo.

Tu nombre sonó varias veces en Unión y esta vez se dio tu llegada, ¿por qué?

Cuando me iba de Central Córdoba, me habló la gente de Libertad y también había algo de Unión, pero yo ya había dado mi palabra en Libertad, por eso no se dio antes mi llegada. Uno sabe lo que es el club, tengo gente conocida como “Pucho” (Yuste) que me habla muy bien. Así que cuando me llamaron para esta nueva temporada, nos pusimos rápido de acuerdo porque las ganas de las dos partes estaban, no hubo mucho que hablar.

En la última temporada no tuviste lugar en Central Córdoba y después te tocó descender con Libertad, ¿llegas con ganas de revancha?

Sufrí el descenso con Libertad. Cuando vine, sabía la realidad con la que me iba a encontrar. Yo me podría haber quedado en Central Córdoba porque sabía que éramos serios candidatos a pelear el ascenso, pero prefería jugar. Podría haber elegido otra opción, pero Libertad en su momento se portó bien conmigo y quería devolverle algo. No se dio y lo sufrí porque había estado mucho tiempo, tratamos de pelear hasta el final. Ahora estoy con ganas de revancha y ojalá que podamos hacer un buen torneo.

¿Qué le podés decir al hincha de Unión que espera verte jugar?

La gente de Unión siempre ha sido muy respetuosa conmigo, eso uno lo valora. Ahora que me toca estar acá, espero que le pueda dar una alegría. Sé que la gente va a pedir goles de Zbrun, así que trataré de darlos. Voy a hacer lo posible para hacer la mayor cantidad de goles para el equipo y eso va a ayudar para que estemos en la pelea.