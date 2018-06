Media sanción en la provincia al proyecto de Educación Sexual Integral

“La aprobación de este proyecto está fundamentada, también, en el trabajo que viene realizando desde hace años el Ministerio de Educación a través del programa de educación sexual en las escuelas. Tarea que no tiene ninguna igual en otras partes del país. Y por supuesto está acompañado por las organizaciones que militan en pos de la aplicación real de la educación sexual”, indicó el diputado Julio Garibaldi.

“Con esta normativa –añadió- se podrá trabajar fuertemente en el respeto a la diversidad, la construcción de la identidad, de vínculos no violentos y fomentar la no discriminación, el respeto al propio cuerpo y al de otro, prevenir abusos y embarazos no deseados. La educación sexual integral representa, sin lugar a dudas, un aprendizaje que debe ser incorporado a lo largo de toda la escolarización obligatoria, reafirmando especialmente la responsabilidad del Estado en lo que hace a la protección de los derechos y permitiendo formalizar y sistematizar saberes que históricamente quedaron circunscriptos a la esfera de lo privado”, expresó el legislador.

ESI en Santa Fe

El Programa de Educación Sexual Integral alcanza a los niveles inicial, primario, secundario y superior del sistema educativo provincial. Desde el año 2008, que comenzó a implementarse el programa a nivel provincial, hasta el año 2015, el Ministerio de Educación, a través del equipo de ESI, incluyó a más de 1.200 Jardines de Infantes mediante la propuesta “Celebrar las diversidades”, a más de 1.900 instituciones en el Nivel Primario con la propuesta “De ESI se habla en el nivel primario”, a más de 900 instituciones del Nivel Secundario bajo la modalidad “De ESI se habla en el nivel secundario”, y por último en la modalidad de jóvenes y adultos a más de 70 instituciones con la propuesta “De ESI se habla entre jóvenes y adultos y adultas”.

En este marco, se realizaron jornadas de sensibilización de la temática con supervisores, directivos, docentes y estudiantes en los cinco nodos del territorio provincial.

El proyecto propone que las y los educandos reciban Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos públicos de la Provincia, ya sea de gestión estatal o privada, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26.150.

Además, se dispone crear el Programa provincial de Educación Sexual Integral, en el ámbito del Ministerio de Educación. También establece que la ESI sea de carácter obligatorio y esté destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Por último, crea un equipo de ESI compuesto por profesionales y especialistas provenientes de diversos campos disciplinares, con experiencia en formación docente, sexualidad, perspectiva de género y derechos humanos.

La iniciativa tiene como objetivos: promover el reconocimiento de la diversidad en sus múltiples manifestaciones; incorporar la Educación Sexual Integral dentro de las propuestas de las instituciones educativas, promover actitudes responsables de cuidado ante la sexualidad y procurar la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres, favoreciendo el ejercicio pleno de todos los derechos.