Esta noche, Libertad puede regresar a la elite del básquet nacional

Da la sensación de que la formación dirigida por Sebastián Saborido solo tiene que repetir las actuaciones anteriores para continuar en la senda del triunfo y es el Bataraz quién debe solucionar un grave problema: su defensa. El conjunto de Juan Siemienczuk sufrió un goleo en contra superior a los 90 puntos y son concientes que no van a poder festejar en la serie final sino revierten esta dificultad. No pudo contener el juego colectivo pero fundamentalmente el uno contra uno de algunos jugadores como Bruno Barovero, Nicolás Copello o Ariel Zago en el primer juego. En el partido disputado el martes pasado se advirtió un ajuste defensivo comparado con el primero pero no fue suficiente. ¿Podrá solucionarlo en esta ocasión? Un factor clave para determinar quién será el ganador de este tercer juego en esta apasionante serie de play offs que puede consagrar a los Tigres como los mejores de la temporada 2017/18 y un retorno inesperado a la Liga Nacional cuando aún no ha transcurrido un año del intercambio de plazas con Salta Basket.

ESTUDIANTES (0) - LIBERTAD (2) JUEGO 3

Día: Viernes 8 de junio Hora: 21.00 TV: DEPORTV - FACEBOOK LA LIGA

Árbitros: Daniel Rodrigo - Rodrigo Castillo - Alberto Ponzo

Estadio: Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero (Olavarría)

Posiciones: Libertad terminó primero en la Fase Regular de la Conferencia Norte (56,5), mientras que Estudiantes también se ubicó en el primer lugar de la Conferencia Sur con 55,5 puntos.

Rachas: Los Tigres terminaron la Fase Regular con cuatro victorias, las últimas ante Unión y Talleres. El Bataraz ganó once juegos consecutivos previos a los playoffs, frente a Platense y La Unión fueron los dos triunfos finales.

Libertad eliminó a Independiente en el quinto juego de Cuartos de Final, cerró la serie 3-1 ante Oberá en Semifinales y venció a Barrio Parque en la Final de la Conferencia en un quinto partido en Sunchales. Estudiantes dejó en el camino a Villa Mitre en los Cuartos de Final, tras quedarse con el cuarto juego disputado en el Templo del Rock. Luego venció a Centro Español en el quinto duelo de Semifinales y a Platense en la Final de la Sur en el cuarto partido en Vicente López.

En el primer y segundo partido de la serie final, Libertad superó a Estudiantes por 97 a 91 y 92 a 85 respectivamente y está match point.

El número: Libertad es el líder en eficiencia (93,3) y es el segundo mejor ataque (83,4). Está quinto en rebotes (33,9), quinto en asistencias (17,4), quinto en robos (7,9), segundo en porcentaje de libres (78,0%), segundo en puntos de ataque rápido (10,0) y tercero en puntos de segunda chance (10,3). Bruno Barovero está tercero en eficiencia (25,0), es el goleador del torneo (28,3) y está segundo en porcentaje de libres (87,6%). Miguel Ruiz está tercero en rebotes (10,1) y noveno en robos (1,6). Gregorio Eseverri está quinto en robos (1,7).

Estudiantes está segundo en eficiencia (91,7), es el cuarto mejor ataque (82,8), está segundo en asistencias (20,2), primero en porcentaje de triples (37,5%) y primero en dobles (58,2%). Santiago Arese está séptimo en asistencias (5,4). Patricio Rodríguez está segundo en porcentaje de triples (44,1%). Joaquín Gamazo está segundo en dobles (66,7%).

El dato: Estudiantes solo perdió el partido del debut en el Parque Carlos Guerrero. A partir de allí cosechó 26 victorias consecutivas jugando en casa.

Antecedentes: Ya se enfrentaron dos veces en el primer y segundo duelo de la Final del torneo y fueron todas victorias para Libertad por 97 a 91 y 92 a 85.

Parte Médico: Los dos equipos estarán en condiciones para el partido de esta noche.