En el CET ATILRA, se desarrollan dos jornadas de reflexión sobre el trabajo y los nuevos desafíos

Cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Santa Fe; y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Esta 5ª edición fue declarada de "Interés ciudadano" por el Concejo Municipal de la Ciudad de Sunchales, siendo entregada el presidente del cuerpo deliberativo Fernando Cattaneo. También fue declarada de "Interés Municipal" por el poder Ejecutivo sunchalense, distinción entregada por la secretaria de Gobierno, Fabrina Girard y el intendente municipal Gonzalo Toselli. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declaró a este encuentro de "Interés provincial", declaratoria entregada por el diputado socialista Omar Ángel Martínez.

Presidieron la apertura del Encuentro, el secretario general del Consejo Directivo Nacional de Atilra y Presidente de Fundación Atilra, Héctor Luis Ponce; María Eugenia Basualdo, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli; el tesorero del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe, Sebastián Pusineri; y el miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Juan Pablo Mugnolo.

El mandatario sunchalense se refirió al Encuentro como “un orgullo para la ciudad”, destacando que “lo que se hace en comunidad es trabajar en el fortalecimiento del entramado productivo, de las cadenas de valor. En la búsqueda de las nuevas oportunidades, a través de los cambios en las ciencias y las tecnologías, se ha priorizado tres proyectos y uno de ellos es dotar a los jóvenes de las herramientas para la inclusión laboral tecnológica (…) Por todo ello valoramos mucho este Encuentro de especialistas de todo el mundo, que se reúnen para reflexionar, pensando en cómo adaptar y mejorar el mundo del trabajo en estos tiempos de disrupción”.

La secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL expresó: “Es importante destacar la continuidad de estos encuentros, que se vienen realizando anualmente, en este Centro Educativo Tecnológico de Atilra (…) Estos encuentros nos han señalado el compromiso de ser impacientes con las urgencias del país y de este mundo globalizado”.

Por au parte, Mugnolo resaltó que “el tema que propone este encuentro nos va a permitir pensar qué está pasando y qué va a pasar con el trabajo.” A la vez que subrayó la alianza “entre la prestigiosa Universidad del Litoral con el mundo de los trabajadores. Para algunos parece un sueño setentista, pero nos permite acercar dos mundos”.

También Pusineri puso en valor el encuentro: “Resulta constatable la pluralidad, y con esa diversidad como presupuesto, pueden alcanzarse acuerdos perdurables”. “Discutamos el trabajo en los tiempos actuales, analicemos el impacto de la robótica, pero no olvidemos que atrás de cada trabajador hay un sueño”.

Héctor Luis Ponce, cerró la mesa de apertura. “La calidad de los conferencistas y la convergencia de distintas líneas de pensamiento han sido los objetivos primarios que los organizadores tuvimos desde el inicio. No conozco demasiados encuentros de estas características que tengan estos objetivos, por lo cual es importante que ese valor agregado lo mantengamos en las próximas ediciones. En estos días que nos tocan vivir no podemos hablar de ninguna actividad sin circunscribir dónde se desarrollan. Desde el primer encuentro no solamente nos abocamos a hablar del derecho laboral sino que también lo hacemos desde el contexto económico financiero nacional e internacional en que se desarrolla. Este es el motivo por el que invitamos a economistas de distintas corrientes”.

La capacitación intelectual de los cuadros y la conciencia solidaria colectiva, fueron los ejes que el secretario general de ATILRA planteó para afrontar los tiempos actuales. Además citó al filósofo norteamericano Noam Chomsky, quien alerta que la manera de romper la solidaridad es quitarle financiamiento; “Nuestro desafío es tratar de luchar para instaurar un orden económico, social y laboral nuevo, donde cada trabajador viva en una sociedad con igualdad y libertad verdadera”.