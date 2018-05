¿Regresó al ruedo político María Eugenia Bielsa?

Debido a que los organizadores, por expreso pedido de la invitada, no pueden brindar información sobre el encuentro hasta que ella los autorice, solo se supo del mismo a través de un video grabado en celular que la convocatoria no resultó lo numerosa (se hablaba de 300 personas) que destacó un medio periodístico en particular.

Según este medio, Bielsa habría señalado que Santa Fe "es una provincia que se puede ganar" en el 2019, lo cual alentó expectativas entre quienes conforman el espacio "Encuentro por Santa Fe", un "espacio en construcción", como lo llaman sus impulsores.

La renunciante diputada provincial (dimitió de su cargo cuando el peronismo no la eligió como presidente de la Cámara en el año 2011) se reunió con históricos del PJ, entre ellos la diputada nacional Silvina Frana, escuchó a un grupo de profesionales jóvenes y cerró su actividad con dicho "encuentro de trabajo", al que negó catalogarlo como "acto".

Bielsa, quien no está afiliada al peronismo, convocó a los extrapartidarios a los fines de recuperar la Provincia para "el proyecto nacional y popular" (recordemos que había estado muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner) argumentando que "el peronismo es el único partido al que le queda una doctrina aún vigente para poner en alto.

Llegó a la casa vecinal de Los Hornos con el ex diputado Oscar Daniele y el secretario adjunto de la Asociación Bancaria, Carlos Rivero, mientras la aguardaban la ex diputada nacional Ana Berraute, Carlos Barragán y el ex intendente de Santo Tomé, Roberto Schmidalter; más, el concejal kirchnerista Juan Cesoni y los ex candidatos del FPV Andrés Rodríguez y Humberto Galarza, entre otros.

Del Frade quiere a Bielsa en un proyecto de izquierda

El Diputado del Partido Social y Popular Carlos Del Frade admitió que están trabajando para hacer una cuarta fuerza política de izquierda y centro izquierda, para lo cual desean sumar a María Eugenia Bielsa.

Carlos Del Frade junto a Rubén Giustiniani, escindido del Partido Socialista, formaron un interbloque en la Cámara de Diputados denominado Igualdad.