El diputado Martínez pidió la continuidad de la Autopista 34

El futuro de la obra de la Autopista 34 sigue generando dudas crecientes ante el "silenzio stampa" impuesto por Vialidad Nacional, que no da pistas sobre el ritmo de los trabajos y tampoco confirma si ya está definido el proyecto técnico de reconversión de la autovía en autopista. Mientras tanto, como informara ayer este Diario, crecen los rumores de que no hay acuerdo por las redeterminaciones de precios –obligadas por el atraso mismo de la obra, que genera mayores costos y una actualización por inflación; y también por las características del proyecto de autopista, que incluye puentes y colectoras que originalmente no estaban previstas en la licitación- y que la empresa contratista tiene virtualmente paralizada la obra en todo el tramo correspondiente a la traza histórica –en los últimos meses solo se ejecutó la segunda calzada en un tramo de unos cientos de metros en el tramo correspondiente al kilómetro 206 al 209 aproximadamente- de la 34, mientras que entre Lehmann y Sunchales ni siquiera se avanzó en el corrimiento de alambrados.

Ayer la oficina de prensa del diputado Omar Martínez informó que el legislador presentó un proyecto en la Legislatura provincial a través del cual manifiesta su preocupación "ante la falta de continuidad en las obras de transformación de la ruta nacional 34" en Autovía (o autopista) por parte del Gobierno nacional. Asimismo, y debido a la necesidad de una pronta respuesta, solicitó "el tratamiento sobre tablas para la sesión de esta misma semana".

Martínez se sumó de esta forma a la inquietud ya manifestada por otros dirigentes de la región, en cuanto a la posibilidad de que el recorte del presupuesto para obra pública anunciado por el ministro de Hacienda del Gobierno del presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne impacte sobre la obra, que ya lleva más de 3 años sin que se habilite ni un solo kilómetro de la doble calzada. Según lo expresado días atrás por el mismo titular de la cartera de economía, el recorte en el presupuesto de obras públicas sería de unos 30 mil millones de pesos.

"Es necesario alertar sobre un posible recorte presupuestario que afecte la obra pública que la Nación ejecuta en la provincia de Santa Fe, en particular la de infraestructura vial como lo es la mencionada Ruta 34, obra largamente esperada y demandada por los ciudadanos de nuestra región", resaltó el legislador.

"Si bien aún se desconoce la letra chica del recorte que el Gobierno nacional anunció días pasados, el temor que la culminación de la ruta 34 se demore aún más por este motivo es muy preocupante", subrayó el diputado Martínez.

"La lamentablemente denominada ´ruta de la muerte´ – con trágicas crónicas que se suceden semana a semana- no puede esperar más", resaltó Martínez: "Tenemos un promedio de 1,5 atenciones de emergencia por accidentes por día del servicio de emergencia, lo que no hace más que convalidar la certeza de lo riesgosa que es la Ruta 34, los accidentes graves se reiteran a diario y enlutan a los vecinos de muchos pueblos ubicados a la vera de esta arteria nacional", detalló

"Son 1.400 millones de pesos lo presupuestado para la culminación de la ansiada autovía, ahora devenida en autopista, que espera ser autorizada por Vialidad Nacional. Ojalá que esta obra no sea parte de estos 30 mil millones que el Ministerio de Economía decidió recortar", enfatizó con preocupación Martínez.

"Esta situación nos pone en alerta máxima, ya que a la paralización de las obras, tener que sumarle una situación de incertidumbre con un recorte presupuestario en el área, (más allá de no tener el detalle de la letra chica) no hace más que generar desazón y angustia entre los vecinos de las localidades que están a la vera de esta ruta nacional, otrora una de las más importantes vías para la salida de la producción a puerto que tiene nuestro país", culminó.