Libertad se juega el pase a semifinales

El equipo conducido por Sebastián Saborido cuenta a su favor con la localía, un factor importante, aunque en un quinto juego puede no ser tan determinante porque los planteles ya se conocen hasta el aburrimiento y dependerá de otros factores que estarán emparentados con la evolución en el juego y la personalidad de uno y otro. Paradójicamente, Libertad e Independiente se parecen mucho en sus formaciones: tienen jugadores experimentados en estas lides que son ganadores pero no les sobran piezas en el banco y ese es un dato no menor. Son equipos cortos y el aporte de los hombres no titulares ha sido casi inexistente hasta ahora.

Por otra parte, los Tigres cuentan con el goleador de la Liga Argentina y el funcionamiento de Bruno Barovero es fundamental para la ofensiva aurinegra. Pero ante una defensa que apuesta al doblaje permanente del francotirador, el aporte del resto puede hacer la diferencia. La producción del base Copello y el alero Eseverri en el perímetro, o de Zago, Ruiz y Landoni en la pintura pueden patear el tablero estratégico de Javier Montenegro esta noche.

En tanto, los santiagueños han mostrado una ofensiva más distribuida con temibles tiradores como Mansilla o Spalla y un productivo juego interno liderado por el moreno Readus. No hay dudas de que Independiente se ha consolidado en su juego y haber levantado un match point, especialmente el parejísimo tercer duelo en el estadio Ciudad, le ha brindado la confianza suficiente para aspirar a una instancia superior.

Duelo electrizante para no perderse. Habrá que ver como influye la alta humedad en el rectángulo de juego. Anoche no se pudo jugar un partido de ARB por ese motivo.

Arbitran Jorge Chávez y Leandro Lezcano.

FUENTE: Prensa Club Libertad