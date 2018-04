Lifschitz y la reforma constitucional: La suerte está echada

Política 16 de abril de 2018 Por Darío H. Schueri

Si bien en este caso no cabría aplicar de manera cabal el significado de esta frase del César, pues el Gobernador no estaría infringiendo ninguna ley (salvo el "detalle" parlamentario de no poder enviarla sino antes del 1º de mayo, advertido por el constitucionalista Domingo Rondina), políticamente el Ing. Miguel Lifschitz ya selló su suerte al desplegar toda la artillería estratégica y táctica disponible para que la suerte de la reforma constitucional no termine siendo adversa, con el costo político que ello implicare.