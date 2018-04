Unión retoma el sueño de ascenso en Puerto Madryn

Luego de tener casi un mes de descanso, el Bicho Verde vuelve a jugar por el Torneo Federal A. Este domingo, desde las 16, visitará a Deportivo Madryn en el sur de nuestro país.

Si bien Adrián Tosetto no confirmó a los 11 iniciales, es probable que pare en cancha a Aguiar; López Alba, Yuste, Sola y Álvarez; Fernández, Calgaro, Gaitán y Vittarelli Góngora; Cabral y Comachi.

Santiago Ascenzi será el árbitro encargado de controlar las acciones del juego; tendrá como asistentes a Ernesto Callegari y Agustín Lamberti.

La delegación albiverde arribó a Puerto Madryn en la mañana del sábado y luego quedó concentrada a la espera de este primer partido. La serie se definirá el 15 de abril en el Estadio de la Avenida.

ÚNICO ANTECEDENTE

El historial entre Unión y Deportivo Madryn indica que se enfrentaron una sola vez. Fue en abril de 2017, con triunfo para los sunchalenses por 3 a 1.

EL RESTO DE LOS CRUCES

Domingo

16:45 Chaco For Ever vs Alvarado

17:30 Gimnasia y Tiro vs Sportivo Belgrano

19:00 Sarmiento vs Crucero del Norte