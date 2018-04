Macri dijo que seguirá el reclamo por la soberanía sobre Malvinas

En un encuentro cargado de emoción, en el que no solo se rindió homenaje a los caídos y a todos los involucrados en su identificación, Macri ratificó que "la Argentina seguirá reclamando la soberanía sobre las islas" y anunció el compromiso del Gobierno para completar el objetivo del proceso humanitario, para devolverle la identidad a los 32 cuerpos que aún descansan en el cementerio bajo la placa "Soldado argentino solo conocido por Dios".

Sentados en círculo a la sombra en el jardín de la quinta presidencial y delante de una enorme bandera argentina, los familiares compartieron junto a Macri parte de la tarde del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

El Presidente escuchó experiencias de los familiares, anécdotas del viaje de la semana pasada; afirmó que las tareas de identificación "saldan una deuda después de años de resignación y angustia", y pidió "seguir con la sanación" pues queda "tarea por delante".

El Gobierno celebró el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de los técnicos forenses que hicieron posible la identificación de 90 soldados, pero aclaró que el objetivo final es identificarlos a todos, una tarea que aún no se logró completar ya sea porque hay familiares que todavía no accedieron a brindar sus muestras de ADN o porque no los pudieron contactar debido a que residen en el interior profundo de la Argentina. Pero lo más difícil ya se hizo. El trabajo de los expertos en las Malvinasconcluyó en agosto de 2017 y el grueso del cotejo de las muestras genéticas de los soldados con las de sus parientes se realizó a fines del año pasado. En caso de que haya más familiares que decidan hacerse los estudios, el proceso será más ágil.



Según el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , si se hace una "campaña a fondo" por parte del Estado, la tarea puede concluirse en "tres meses". "En muchos casos tenemos los ADN de los familiares, pero nos falta más precisión para tener la misma certeza que tuvimos con los 90 identificados", dijo Avruj, al responder una consulta.

Dudas y muestras

El funcionario señaló que reuniones como la de ayer ayudan a que más familiares accedan a los detalles de cómo es el proceso, evacuen sus dudas y accedan a brindar sus muestras. "El miércoles [por mañana] vamos a empezar a trabajar con Julio [Aro, el excombatiente que impulsó las tareas de identificación hace diez años], la Cancillería y el equipo forense para poder dar la respuesta. Nuestro objetivo es completar lo que falta", agregó el secretario.

Minutos antes, el homenaje a los caídos en las islas concluía con Macri rodeado de familiares en una breve ceremonia de izamiento de la bandera. Estaba, también, el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

"Esto es un sueño que no resignamos. Este 2 de abril es muy distinto al de 2017 porque algo que parecía imposible, con diálogo y diplomacia madura empezamos a saldar la deuda", indicó Macri, en relación al deshielo que motivó su gestión en las relaciones bilaterales con el Reino Unido. "Espero que hayan podido reencontrarse y empezar a sanar este episodio tan doloroso. Hay cosas que solo Dios puede explicar. Nuestro sueño seguirá más fuerte que nunca, vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo, que es la soberanía sobre esas islas", agregó el Presidente, en un mensaje para los familiares.

A su derecha, María Fernanda Araujo, la titular de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, insistió con el concepto de sanación. "Lo que ha sucedido en el cementerio es la palabra sanar. Para muchos, para muchas mamás hubo sanación tras un dolor de 36 años. Es un momento milagroso", dijo.

Además de agradecer al Gobierno por agilizar las negociaciones para llevar adelante la identificación de los cuerpos, Araujo también pidió disculpas si algún familiar se sintió herido durante todo el proceso. "La comisión pide perdón a cada mamá si le llevamos dolor. De este lado también había dolor", sostuvo.

El excombatiente Aro llamó a la unión de los argentinos para trabajar en lo que falta. "La próxima etapa debe arrancar ya y necesitamos unirnos para poder devolverle la identidad a los cuerpos que faltan", pidió.

Mauricio Macri, presidente de la Nación

"Este 2 de abril es distinto al que vivimos el año pasado. Algo que parecía imposible después de tantos años de resignación y angustia, con diálogo y diplomacia madura, saldamos esta deuda que teníamos los argentinos con ustedes"

"Nos queda mucha tarea por delante, es importante que sigamos en la tarea de sanación y reparación. Nuestro sueño seguirá más fuerte que nunca, vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo, que es la soberanía sobre esas islas"

Claudio Avruj, secretario de DD.HH.

"En muchos casos tenemos los ADN de los familiares, pero nos falta más precisión. En tres meses podríamos tenerlos si vamos con una campaña a fondo"

"Se usó mucho políticamente el trabajo humanitario y se perdió tiempo. Estuvieron aquellos que asustaron diciendo que se iban a trasladar los cuerpos al continente. Eso alejó a mucha gente que no quiso dar su muestra de ADN. Hoy estamos en otro estadio y confío que en poco tiempo vamos a tener todo"

María Fernanda Araujo, titular de la comisión de Familiares de Caídos

"Lo que ha sucedido en el cementerio es la palabra sanar. Para muchos, para muchas mamás hubo sanación tras un dolor de 36 años. Es un momento milagroso. Pedimos perdón a cada mamá si le llevamos dolor. De este lado también había dolor"

Julio Aro, excombatiente

"Es un momento histórico. Gracias a [el coronel Geoffrey, que enterró a los cuerpos en 1983] Cardozo esto se pudo hacer. La próxima etapa debe arrancar ya y necesitamos unirnos para poder devolverle la entidad a los cuerpos que faltan"