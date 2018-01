Por demoras en su envío, las boletas de patentes 2018 podrán retirarse a partir de febrero

Ciudad 29 de enero Por Municipalidad de Sunchales

La Municipalidad de Sunchales informa que las boletas de patentes 2018 aún no están disponibles, por no haber sido enviadas desde Provincia. Por tal motivo, y porque el sistema de impresión de boletas dispuesto por el portal del Gobierno de Santa Fe no funciona correctamente, solicitamos el favor de retirarlas a partir de febrero, en Punto Gob Ruta 280 (o en Punto Gob Terminal los adultos mayores y quienes poseen movilidad reducida).