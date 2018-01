Los Tigres enfrentan al líder de la Conferencia Norte

El equipo de Sebastián Saborido se encuentra actualmente promediando la tabla de posiciones pero con 3 partidos menos que el puntero. En caso de ganarlo, estaría superando por medio punto a quién será su rival esta noche. Dos de esos partidos son de local y será vital sumar de a 2 para no perderle pisada a los mejores. En su gira por Córdoba, los Tigres mostraron 2 caras: ante Barrio Parque cayó 79 a 64 mostrando una pálida imagen en la ofensiva pero su posterior actuación en Villa María fue rutilante, aplastando a Ameghino en tan solo 10 minutos, interponiendo un parcial de 30-15 en el tercer cuarto que los alejó a una veintena de unidades, una grieta que fue irreversible para los villamarienses. Un dato no menor: en la actualidad, Libertad no solo es uno de los mejores equipos ofensivos; también es la mejor defensa de la Conferencia Norte con un promedio en goles en contra de 70,5.

La performance de los misioneros no genera sorpresas. Terminaron segundo en la fase inicial, peleando palmo a palmo el liderazgo con Villa San Martín de Resistencia. Y tuvieron un arranque fenomenal en esta segunda fase aunque hay que destacar, sin desmerecer su campaña, que ha disputado 5 de los 7 partidos en condición de local. Aunque su única derrota se produjo en su casa ante Talleres de Tafí Viejo. En la formación dirigida por Sebastián Torre se destacan el extranjero Chris Hooper, los bases Santiago Ludueña y Lucas Gornatti, el experimentado ala pivote Fernando Calvi, el alero Mauricio Corzo y Sergio Rupil (estos dos últimos fichas U23).

El arbitraje estará a cargo de Alejandro Trias y Danilo Molina.