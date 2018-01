Roberto Tion, designado como nuevo Secretario de Lechería de la Provincia

Luego de algunas semanas de incertidumbre, días atrás se conoció que el ex Subadministrador de Vialidad Provincial, Roberto Tion, será el reemplazante de Pedro Morini en la Secretaría de Lechería. Una decisión esperada por el arco productivo, que encontró en el gobierno santafesino un importante aliado en la búsqueda de políticas que colaboren con el alicaído sector tambero.

Dialogamos con el nuevo secretario, quien en primer lugar expresó: "Dejo Vialidad con cierta nostalgia porque es un lugar donde uno podía tener una actividad totalmente distinta. Cuando el gobernador comenzó su campaña e hizo efectivo ya como gobernador propuso una fuerte inversión en infraestructura, que supera los $ 10.000 millones. Lo que había y lo que dejo en Vialidad es muchísimo trabajo con presupuesto, que eso es lo importante, nada podés desarrollar si no tenés un presupuesto acorde. Dejo también muchísimos amigos, el cuadro político de Vialidad son 4 personas, el administrador, el subadministrador, y 2 políticos más. El resto todo lo que se hace se hace con la gente de Vialidad, empleados de Vialidad, dejo muchísimos amigos porque me han hecho sentir uno más de ellos. Pero mi origen es otro, desde los 19 años tomé parte de la empresa de mi padre que era agropecuario, estoy trabajando también como productor. He sido tambero hasta el año ´83, mi padre ha sido vicepresidente de SanCor en los años ´80 pasando por síndico y director. Siento algo muy especial por SanCor también. Fui de las primeras tandas de tamberos que cerraban por inundaciones, la zona de La Criolla es inundable, se dificultaba mucho producir leche y decidimos en su momento cambiar el rumbo en la producción, fuimos ganaderos y agricultores, hoy más que nada sojeros y con rotaciones a maíz y trigo.

Respecto de su nueva función detalló que "Rápidamente me integré al equipo de la Ministra Alicia Ciciliani, ya estuve trabajando no digo informalmente pero hemos estado viendo todas las áreas que le tocaría a esta Secretaría en estos dos años de gestión que quedan del gobernador Lifschitz".

Una problemática conocida

Roberto "Tito" Tion reconoció las dificultades de los tamberos. "Entiendo la preocupación de los productores. El hecho de haber nombrado estos dos años una Secretaría exclusivamente de lechería, a cargo de Pedro (Morini) que tenía una impronta que se hacía notar en toda la provincia, sobre todo los temas que preocupaban a los tamberos. Entiendo que se hayan preocupado al designarlo Pedro como ministro (de Obras Públicas). Pero no puede no continuar el interés que tiene este gobierno en el sector lechero como un sector productivo que preocupa, pero que ha demostrado también siempre soportar estos y otros malos momentos, quizás peores que esta situación. El Ministerio de la

Producción tiene una mirada muy especial al sector por todo lo que significa la producción lechera. No así quizás en otra magnitud lo que es lechería o ganadería. Nosotros sabemos lo que representa para las localidades del interior y de ciudades como Sunchales, Rafaela", puntualizó el funcionario.

Respecto de las primeras gestiones en la Secretaría reconoció que "sigue siendo preocupante la situación del reordenamiento, del reacomodamiento de las industrias que en la mayoría de los casos significa por ahí achicamiento de personal, problemática que he abordado ni bien arribé al Ministerio de la Producción. Hablamos de plantas en Centeno, otra en Díaz, la situación de SanCor que preocupa muchísimo. Una planta en Suardi, estuvimos reunidos con el gerente de Williner el jueves pasado, interiorizándonos. Allí hay algo bueno y algo malo, lo bueno es que la empresa no va a despedir empleados en Suardi, sí los va a reacomodar por una cuestión de inversión y logística propia de la empresa, son decisiones que uno puede o no estar de acuerdo, pero decisiones tomadas. Lo que a uno le preocupaba es la situación de los obreros, que si no hay un retiro voluntario por parte de alguno de ellos no estarían despidiendo a nadie. Es un trago amargo pero por lo menos la empresa va a hacer un sacrificio y va a mantener su plantel".

Pensando a futuro puntualizó que "estamos diseñando también de qué forma aportar algo innovador, nuevo, en la parte de lechería, sobre todo preocuparnos para desde el ministerio no tratar de adivinar el futuro, pero sí preocuparnos por lo que puede llegar a ocurrir a corto, mediano y largo plazo con la lechería, no sólo en la provincia sino a nivel nacional y en un escenario internacional. Vamos a trabajar con los técnicos propios del ministerio y aportes de fuera del ministerio, personas que van desde el tambero al gran industrial. La ministra ya ha anunciado que va a tener un diálogo permanente y con todo el sector lechero. Tratamos de fortalecer a todo el sector para llegar a algo que los beneficie a todos. Hay muchos desafíos en estos dos años que son cortos para desarrollar alguna política nueva, pero la ministra nos está transmitiendo a todos los secretarios mucho trabajo, responsabilidad y contundencia para no perder tiempo. Ese es el camino que tenemos que recorrer ahora rápidamente."

Finalmente Roberto se refirió a lo que representa esta nueva función: "Vengo del sector, cuando me fui del Ministerio de la Producción también tuve una sensación muy amarga porque dejaba realmente un lugar que a mí me gustaba. Ojalá que podemos continuar con el trabajo que se venía haciendo y que luego continúen nuestros proyectos, para fortalecer la intervención en la actividad productiva de la Provincia. El desafío es enorme, lo tomo con absoluta responsabilidad y poniendo de mí lo mejor. Y si hay un mensaje para los tamberos, para los que hoy están preocupados por lo que pueda ocurrir, desde la ministra, el gobernador y desde mi humilde función vamos a poner todo lo necesario para que mejoremos la situación".