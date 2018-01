Lanzamiento: Nueva Hyundai Tucson Style en Argentina, desde U$S 36.500

Al respecto, Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor Argentina señaló: “A horas de la puesta en marcha de la reducción del impuesto interno anunciamos con alegría el lanzamiento de esta versión de entrada de la totalmente nueva Tucson que es el modelo más vendido por la marca en nuestro país. Con esta novedad la Tucson -que ya es un referente entre los SUVs- nos permitirá llegar a clientes de otros segmentos y dentro de nuestra marca a aquellos que tenían las generaciones anteriores y no alcanzaban esta tercera generación. Nuestra premisa para su configuración fue mantener el equipamiento de seguridad, es decir, el paquete de isofix, ABS, TCS, ESP y 6 Airbags. Estamos convencidos la Tucson Style será un éxito ya que su propuesta de diseño, seguridad y confort a un precio competitivo la convierten sin dudas en el nuevo referente de su segmento. La eliminación de la primer escala de impuestos internos es un paso más en el camino hacia la normalización llevada a cabo por la actual administración. Gracias a estas medidas el mercado volvió a tener una oferta variada y hoy son los clientes los que tienen la posibilidad de elegir. Una posibilidad que había sido negada en los últimos años debido a múltiples trabas que oscurecieron el mercado interno. Hoy nadie está obligado a comprar una pick up si lo que necesita es una SUV y Hyundai cuenta con 4 nuevos modelos y múltiples versiones según su presupuesto y necesidades. Alcanzar el sueño de una New Tucson hoy cuesta 6.400 dólares menos que en 2017.”

Lo nuevo:

La versión Style se posiciona como la opción de entrada de gama del SUV mediano de la marca coreana. Estéticamente, apenas se diferencia de las demás por las llantas de aleación de 17” (en lugar de las de 18”), la ausencia de techo corredizo y barras de techo, mientras que en el interior sólo resigna el tapizado de cuero (es de tela) y el climatizador automático, entre los ítems más importantes.

Dimensiones y capacidades:

Conserva las medidas de toda la gama Tucson, es decir, 4.475 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.655 de alto y 2.670 mm de distancia entre ejes. En ángulo de ataque es de 17,9º, el de salida 24,5º y el ventral 19,6º, con un despeje mínimo de 172 mm. Asimismo, la capacidad del baúl es de 488 litros (se puede ampliar a 1.478 lts rebatiendo la segunda fila de asientos) y la del tanque de combustible es de 62 litros.

Equipamiento de confort:

En cuanto a confort y conectividad, la Tucson Style ofrece una interesante dotación de equipamiento, compuesta por: sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, con navegador y cámara de retroceso, volante multifunción, control de velocidad crucero, columna de dirección con regulación en altura y profundidad, cierre centralizado con mando a distancia y alarma. Levantavidrios eléctricos (4) con One Touch, butacas de la segunda fila reclinables y abatibles en proporción 60/40 y cortina cubre equipaje completan el listado.

Equipamiento de seguridad:

Uno de los puntos más destacados de esta versión Style es que no resigna ningún elemento de seguridad con respecto a las variantes más equipadas, manteniendo los seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad (ESP), control de descenso y de arranque en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS/EBD, cinturones de seguridad inerciales y apoyacabezas en las 5 plazas, anclajes Isofix/Top Tether y auxilio homogéneo con llanta de aleación.

La marca detalla que su carrocería está construida en un 51% con acero avanzado de alta resistencia y que obtuvo una calificación de 5 estrellas (con 86% de protección para adultos, 85% para niños y 71% para peatones) en los crash test de EuroNCAP y en las pruebas del IIHS de Estados Unidos.

Mecánica:

Esta variante se ofrece únicamente con el motor naftero 2.0 MPI que desarrolla 155 CV y 196 Nm de torque, con dos opciones de transmisión: manual de 6 marchas o automática, también de 6 velocidades. Ambas cuentan con tracción delantera.

Ficha técnica:

Características y equipamiento Hyundai Tucson Style

Precio y garantía: