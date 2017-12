La Nación tiene pensado pagarle a Santa Fe con un bono

El funcionario nacional, ante el cuestionamiento del legislador, indicó que "lo del bono, como compromiso dentro del pacto fiscal, es cierto. Se puso una fecha límite que es el 31 de marzo para acordar las condiciones del pago".

Sin embargo, Dujovne aclaró que esto no significa que "el pago se efectúe en 2018", y explicó que "no es necesario tener recursos adicionales en el presupuesto para llegar a un acuerdo con respecto al bono que muy probablemente no genere pagos en 2018", reiteró.

Además, precisó que "dependerá de las condiciones del bono, si capitaliza intereses, si no capitaliza, cuánto paga el capital pero es muy difícil que registre pagos el primer año de su emisión".

El gobernador Lifschitz firmó el pacto donde se establece que el 31 de marzo de 2018, el Ejecutivo nacional deberá establecer el monto y la forma de pago de la deuda, que el gobierno provincial había estimado en 50 mil millones de pesos, y que inclusive se aceptaba una parte del pago en bonos. Dujovne quiere pagar toda la deuda con papeles.

Desde el Ministerio de Economía de la Provincia dejaron entrever que "no está mal que nos paguen con un bono, de hecho en la propuesta de cobro que el Gobernador propuso en julio incluía el cobro del 70 % en bonos; pero en bonos que no sean específicos emitidos para Santa Fe que luego en el mercado nadie los compre".

Bonos para todos

El presidente de la Comuna de Intiyaco (Depto Vera) Fernando Roda entregó bonos de $10 $50 y $100 a los empleados diarios de la comuna para que puedan canjearlo en los comercios locales y pagarle tributos a la Comuna.

"Ya tenemos $70.000.00 depositado en el Banco para esta primera etapa, y también hubo premios en efectivo y cajas navideñas", aseveró el titular comunal.

Nuevamente desde el Ministerio de Economía de la Provincia opinaron que si fueran vales u órdenes de compra nadie diría nada o lo aplaudirían, pero al tener forma de billetes podríamos estar hablando de una emisión de título de deuda sin autorización, y eso es una infracción.

También un supermercado en Reconquista

Un supermercadista de la localidad santafesina de Reconquista fue denunciado por pagar el aguinaldo de sus empleados con vales para usar sólo en su propio negocio.

Luis Paravano, de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), contó que para las fiestas de Navidad algunos empleados les enviaron fotos de los vales de 500 pesos con el membrete del Supermercado Reconquista.

"Eso es para comprar mercadería en el mismo supermercado al mismo precio de venta al público, sin ningún descuento", contó el dirigente gremial a una emisora local.

Paravano aseguró parte del medio aguinaldo los empleados lo cobraron con vales. "No es la primera vez que pasa esto, nada más que ahora se hizo público, antes era más reservado. Enviamos a la Secretaría de Trabajo para que constate la irregularidad y cuando se hace la verificación constatan que el recibo está firmado como que el pago fue en efectivo".

El empresario dueño del supermercado es un dirigente radical que en las últimas elecciones fue candidato a concejal en la lista de Cambiemos.