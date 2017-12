Este jueves se conocerán los ganadores locales de la Campaña Navidad Feliz

Quienes aún no han entregado los bonos con los datos requeridos, podrán hacerlo hasta las 18:00 de este jueves en el Centro Comercial de Sunchales, sito en 25 de Mayo 473. También se invita a los interesados a presenciar el sorteo.

Unos 30 comercios locales adhirieron a la Campaña "Navidad Feliz 2017" organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el apoyo de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCA), con el propósito de impulsar las ventas en Centros Comerciales durante las próximas fiestas de fin de año.

El cliente recibió del 10 al 24 de diciembre, en los comercios identificados con un sticker de la campaña, un cupón numerado con dos troqueles; uno debió depositarlo en la urna del comercio para participar del sorteo local, y el otro tuvo que cargar los datos en el micro sitio de la página web http://navidadfeliz.fccca.com.ar/ para participar del sorteo final.

El sorteo local donde participarán solamente los cupones entregados por los comercios sunchalenses se llevará a cabo el 28 de diciembre y estará en juego 2 Smart TV 43'' SHARP por un valor de $12.000 cada uno. Uno de los TV será para el cliente favorecido por el sorteo realizado en nuestra ciudad ante presencia de Escribano Público. El restante irá al propietario del comercio que entregó el cupón.

El Sorteo Final se realizará el 29/12/2017a las 15:00 en 25 de Mayo 457, 2do Piso, CABA, ante la presencia de un escribano público. Se extraerán mediante el sistema random un (1) Potencial Ganador y (2) suplentes, por cada uno de los premios ofrecidos en esta etapa, para el caso en que alguno de los Potenciales Ganadores no cumpliere con las condiciones establecidas en estas Bases para la asignación de los Premios. En dicho sorteo, donde participarán los cupones entregados por los 6 mil comercios de todo el país,habrá estos premios: 2 autos marca Volkswagen, modelo UP!, tres puertas, versión take up (valor: $209.500 cada uno); y 4 motos Cerro 150 cc Full ($ 8.500 cada uno). Otra cantidad similar de premios estarán destinados a los comerciantes que obsequiaron los cupones ganadores.

Los Potenciales Ganadores de los Premios del Sorteo Final serán contactados por el Organizador mediante llamado telefónico o un correo electrónico enviado a la casilla de correo oportunamente informado a través del Web Site.

En la provincia de Santa Fe, participarán: San Guillermo, Coronda, Sauce Viejo, Gálvez, Sunchales, Reconquista, San Justo, San Javier, Santa Fe, Esperanza, Tostado, Arroyo Seco, San Lorenzo, Cañada de Gomez y Carcarañá.