Lifschitz tiene un dilema con la reelección

Lifschitz señaló que "siento que tengo tantas cosas por hacer y que en los próximos dos años no las voy a poder hacer todas, los tiempos son acotados. Desde ese punto de vista, me encantarían cuatro años más de gobierno" sorprendió, agregando que "podría haber una reforma que contuviera la reelección. Si hubiera reforma y reelección con amplio consenso —que no está demasiado lejos— me gustaría ir por eso. Lo voy a intentar, para mí es un enorme desafío. Si hay una segunda oportunidad, excelente. Para mí sería un honor", reveló.

Ayer por la mañana, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en rueda de periodistas morigeró las expectativas diciendo que no piensa ir por la reelección: "No de ninguna manera, porque la Constitución no lo permite, nosotros hemos venido planteando el tema de la reforma pero no vinculado con la reelección, sino con los cambios que hay que hacer en la letra de la Constitución para aggionarla e incorporar nuevos derechos", indicó.

Inmediatamente volvió a pivotear sobre el tema de los consensos: "Obviamente si hay consensos en estos temas, probablemente se incorpore el tema de los mandatos, tanto del Ejecutivo como de los legisladores, pero eso no habla de una posibilidad de reelección", dijo, para agregar que "hay conversaciones, diálogos, obviamente los contextos políticos influyen, y no hay ninguna duda que lo que ha ocurrido con el debate legislativo de la ley previsional, de alguna manera se han alterado un poco los ánimos de la política nacional y eso influye un poco en Santa Fe".

Tras cartón comenzó a pasar facturas: "Estoy a favor de que haya uniformidad en los procesos de duración de los mandatos, porque no pareciera lógico que en un país donde todos los mandatos duran ocho años con una reelección posible, en Santa Fe todos sean con reelección indefinida, sin ningún tipo de límites y solo el Gobernador tenga cuatro años, parece que eso no es lógico", se quejó.

Este cronista quiso saber qué pasaría si la Legislatura no trata el Consenso Fiscal (quedó para el año que viene): "El Consenso Fiscal tiene ventajas para la Provincia de Santa Fe y tiene compromisos también, explicó; si la legislatura no lo aprobara, obviamente pierde valor ese documento, perderíamos muchos recursos porque la compensación que establece el gobierno nacional, la coparticipación al impuesto de revalúo de activos, la cobertura de parte del déficit de la caja previsional, la distribución del fondo sojero, entre otras cosas están condicionadas a la aprobación del convenio, y creo que sería muy negativo para la Provincia perder varios miles de millones de pesos sin ningún tipo de compensación. Y por otro lado perdería valor el compromiso de la nación de saldar la deuda a partir del 31 de marzo", señaló