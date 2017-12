Fernando Muriel es el nuevo coordinador del Nodo Rafaela

Muriel expresó su agradecimiento “por la propuesta para incorporarme al gobierno como coordinador del nodo” y manifestó su compromiso de trabajar para “cumplir con los objetivos plateados por el gobernador Miguel Lifschitz”.

"Mi tarea consistirá en intermediar entre el gobierno de la provincia y los municipios, comunas e instituciones que están dentro de la jurisdicción del nodo, a través de los planes que el gobierno provincial desarrolla y escuchando aquellas necesidades y sugerencias que se formulen”.

SOBRE FERNANDO MURIEL

Fernando Muriel es abogado, tiene 51 años y es hijo de Rodolfo Muriel (ex intendente de la ciudad de Rafaela). Es dirigente del Club BenHur; ex presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol; y ex secretario de Gobierno de la municipalidad de Rafaela. En la actualidad tiene un Estudio Jurídico en Rafaela.