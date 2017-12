Contigiani: "Cobrar impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales es un horror jurídico y un error filosófico"

"En lo particular quiero resaltar a la preocupación y sumarme a la de otros legisladores por la decisión de incorporar a las cooperativas y mutuales al régimen del Impuesto a las Ganancias. Es un horror jurídico, porque las mutuales y cooperativas no tienen ganancias, sino que reinventen utilidades entre sus propios socios. Y son estos los que terminan en todo caso pagando individualmente ganancias", indicó Contigiani.

Luego, el legislador agregó: "Pero además hay un error filosófico. Que es el de desconocer que el movimiento cooperativo y mutualista es clave para el desarrollo del interior argentino. Son instituciones que habitan el interior profundo, que son la base del desarrollo local, que son el pilar para el fortalecimiento del tejido social. Hay que entender que cooperativas y mutuales concentran personas, no capital. Por eso deberíamos ir por más cooperativismo, como opción para el agregado de valor y para revertir la concentración económica. Pero en lugar de eso, se habilitaría con este proyecto un antecedente muy peligroso: porque si bien se habla de los servicios financieros y de crédito, le estaríamos abriendo con los artículos 23 y 24 la puerta a equiparar a una cooperativa y una mutual con una sociedad anónima".

Más adelante, en su intervención el legislador mencionó: "Esto es desconocer la esencia de la economia social. Y comparto esta mirada con el bloque del Nuevo Espacio Santafesino, y la legisladora Alejandra Rodenas. Ambos venimos de una provincia que es la más cooperativizada del país. En Sunchales tenemos la capital del cooperativismo. Parecería que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el legislador Laspina, no entiende este fenómeno, que no entiende lo que es la economía social. Por eso vamos a defender con la doctora Rodenas la eliminación de los artículos 23 y 24 que son inadmisibles. Y voy a apelar a los diputados de la Unión Cívica Radical a que nos acompañen. Porque ellos saben que fue el ex presidente, doctor Hipólito Irigoyen, el que sancionó la primera ley de cooperativas en el país. También convoco a todo el peronismo en sus diferentes matices y también a los que integran el bloque del oficialismo y vienen de esa tradición. A que entiendan que en el mandato de Juan Perón florecieron las cooperativas de crédito y generaron una etapa de movilidad social sin precedentes. En ese tiempo 90 mil arrendatarios inmigrantes chacareros pasaron a ser propietarios. Por eso convoco a que lograr esto sea un triunfo de todas estas tradiciones y del interior, del cooperativismo y del mutualismo, y una derrota de nadie.

También quiero referirme a otro grave error, que va a afectar a nuestra provincia, como es el impuesto interno a la cerveza del 17 por ciento. Solamente contando a la cervecería Santa Fe tiene 500 empleados. Multiplicada por 17 esa cifra cuando se habla de su cadena de valor. Y que implica castigar a todos, porque se trata de un producto de consumo masivo. Es además una industria muy joven y dinámica, con muchas cervecerías artesanales".

Finalmente, Contigiani aseguró: "También debería referirme al biocombustible, del cual nuestra provincia es líder. Pero permítame señor presidente hablar en general sobre eaa reforma tributaria. Que está inspirada en la decisión de asegurar rentabilidad a sectores concentrados del capital. La pregunta frente a eso, s por dónde nos vamos a desarrollar. Por dónde vamos a crecer los argentinos. Porque la teoría del derrame nunca funcionó en ninguna parte del mundo. Y pensar que alivianando cargas a los sectores mas concentrados es no entender lo que pasó en el pasado.