Comercios sunchalenses participan de la Campaña "Navidad Feliz 2017"

Unos 30 locales de la ciudad con un sticker identificatorio de la promo, entregarán al cliente hasta el 24 de diciembre, un cupón numerado con dos troqueles que les permitirá participar de un sorteo local el 28 de diciembre y otro de índole nacional al día siguiente, donde habrá atractivos premios como 2 autos marca Volkswagen, modelo UP!, tres puertas, versión take up (valor: $209.500 cada uno); y 4 motos Cerro 150 cc Full ($ 8.500 cada uno).

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, encabezado por su presidente Jorge Chiabrando; acompañado por Luciano Cabalaro, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Sunchales; Leonardo Collino, Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales; y Carlos Minardi, representante de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe anunció la adhesión de unos 30 comercios locales a la Campaña "Navidad Feliz 2017" organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el apoyo de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCA), con el propósito de impulsar las ventas en Centros Comerciales durante las próximas fiestas de fin de año.

Con la participación de 78 Centro Comerciales de diferentes regiones del país y más de 6 mil comercios adheridos, ya comienza a palpitarse la venta especial de navidad en la cual se entregarán cupones para que tanto los clientes como los comerciantes participen por sorteos de más de 160 premios, entre Smart Tv de 43”, Motos Cerro 150 cc y Volkswagen Up 0km.

El cliente recibirá del 10 al 24 de diciembre, en los comercios identificados con sticker de la campaña, un cupón numerado con dos troqueles; uno debe depositarlo en la urna del comercio para participar del sorteo local, y el otro lo conserva para cargar los datos en el micro sitio de la página web http://navidadfeliz.fccca.com.ar/ para participar del sorteo final.

El sorteo local donde participarán solamente los cupones entregados por los comercios sunchalenses se llevará a cabo el 28 de diciembre y estará en juego 2 Smart TV 43'' SHARP por un valor de $12.000 cada uno. Uno de los TV será para el cliente favorecido por el sorteo realizado en nuestra ciudad ante presencia de Escribano Público. El restante irá al propietario del comercio que entregó el cupón.

El Sorteo Final se realizará el 29/12/2017a las 15:00 en 25 de Mayo 457, 2do Piso, CABA, ante la presencia de un escribano público. Se extraerán mediante el sistema random un (1) Potencial Ganador y (2) suplentes, por cada uno de los premios ofrecidos en esta etapa, para el caso en que alguno de los Potenciales Ganadores no cumpliere con las condiciones establecidas en estas Bases para la asignación de los Premios. En dicho sorteo, donde participarán los cupones entregados por los 6 mil comercios de todo el país,habrá estos premios: 2 autos marca Volkswagen, modelo UP!, tres puertas, versión take up (valor: $209.500 cada uno); y 4 motos Cerro 150 cc Full ($ 8.500 cada uno). Otra cantidad similar de premios estarán destinados a los comerciantes que obsequiaron los cupones ganadores.

Los Potenciales Ganadores de los Premios del Sorteo Final serán contactados por el Organizador mediante llamado telefónico o un correo electrónico enviado a la casilla de correo oportunamente informado a través del Web Site.

En la provincia de Santa Fe, participarán: San Guillermo, Coronda, Sauce Viejo, Gálvez, Sunchales, Reconquista, San Justo, San Javier, Santa Fe, Esperanza, Tostado, Arroyo Seco, San Lorenzo, Cañada de Gomez y Carcarañá.

En Sunchales, estos son los comercios adheridos a la Campaña "Navidad Feliz 2017":

MINARDI SEGUROS

AGROVETERINARIA SUNCHALES

LEDD SRL

MINARDI AUTOMORES

CREATIVA ESTUDIO INTEGRAL

PUNTO DEPORTIVO

RANA JUANA

JOSE CABALARO E HIJOS SA

AZUL JUGAR Y APRENDER

TACO ALTOS VISTE PIES

AUTOSERVICIO “EL ONCE” Nº 1

AUTOSERVICIO “EL ONCE” Nº 2

AUTOSERVICIO “EL ONCE” Nº 3

AUTOSERVICIO “EL ONCE” Nº 4

COCHERIA SAN CARLOS

ZAPATERIA SERGIO

RENATO PIZZA

INDIGO

KINSA SA

R C CONSTRUYE SA

PIPA LIBRERÍA Y JUGUETERIA

ASOCIACION MUTUAL CLUB DEPORTIVO LIBERTAD

INMOBILIARIA CAGLIERO

GUIONE SEGUROS

INTSOFT SOLUCIONES

MAHEVA PINTURA Y DECORACION

AUTOSERVICIO BRU-SER

C.C.I.P. SUNCHALES