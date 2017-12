Lanzamiento: Nuevo Ford Fiesta 2018 en Argentina, desde $329.800

Con la introducción de este Fiesta 2018, también fue discontinuada su variante sedán –que se fabricaba en tierras aztecas- y supone una renovación parcial del hatchback (principalmente a nivel estético, junto con algunas incorporaciones tecnológicas, pero sin modificaciones mecánicas), dado que la séptima generación que se comercializa en Europa desde el año pasado, al menos por el momento, no llegará a nuestro mercado.

Lo nuevo:

Las principales novedades del Fiesta 2018 son de nivel estético y se observan mayormente en la trompa, con una nueva parrilla con inserciones cromadas (según versión), nuevos faros delanteros con proyectores (según versión) y luces de circulación diurna DRL de Led incorporadas, paragolpes delantero reformulado, con apliques cromados y nuevo diseño de luces antiniebla.

De perfil sólo cambia el diseño de las llantas de aleación y en la parte trasera, los faros agregan un detalle de Led para las luces de stop.

En el interior tampoco hay cambios significativos, sólo adoptó la última evolución del sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de 6,5 pulgadas (depende de la versión), compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Según se destacaron los medios de prensa del vecino país, Ford anunció que se agregaron refuerzos estructurales en las puertas y de serie, toda la gama cuenta con control de tracción y estabilidad y asistente al arranque en pendientes.

Dimensiones y capacidad del baúl:

Mantiene casi inalterables las medidas de la serie anterior, con un largo de 3.969 mm, ancho de 1.722 mm (1.978 mm con espejos), 1.464 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.489 mm. La capacidad del baúl es de 281 litros.

Versiones:

Se eliminó la versión S de entrada de gama y la variante con carrocería tricuerpo. De esta manera, la gama se compone de 7 versiones, divididas en 4 niveles de equipamiento (S Plus, SE, SE Plus y Titanium), con una única motorización y dos tipos de transmisión.

Equipamiento de confort:

La versión S Plus cuenta con aire acondicionado, espejos con regulación eléctrica, columna de dirección regulable en altura y profundidad, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con One Touch, palanca de cambios forrada en cuero, tapizado de tela, cierre centralizado, computadora de a bordo, sistema de control por voz, volante multifunción, sistema multimedia Sync con pantalla de 3,5” y llantas de aleación de 15”. La SE agrega llantas de aleación de 16”, control de velocidad crucero y sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de 6,5 pulgadas. La SE Plus suma climatizador automático, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros. Por último, la Titanium añade luces Led delanteras y traseras, tapizado de cuero, toma de 12 V, navegador, sensor de lluvia y crepuscular y sistema de arranque por botón Ford Power.

Equipamiento de seguridad:

Desde la versión S Plus dispone de doble airbag, frenos con ABS/EBD, control de tracción y estabilidad, anclajes Isofix, asistencia al arranque en pendientes (HLA) y cinturones de seguridad inerciales regulables en altura. La SE suma luces antiniebla, mientras que la SE Plus agrega alerta de cinturón de seguridad desabrochado para el conductor y la Titanium añade airbags laterales, de cortina y de rodilla para el conductor.

Mecánica:

Como señalamos al principio, mantiene las mismas características mecánicas de la serie anterior, ofreciendo como única opción el motor naftero Sigma Ti-VCT (con distribución variable) de 4 cilindros y 16 válvulas, que desarrolla 120 CV a 6.000 rpm y 152 Nm de torque a 4.200 rpm, acoplado a una transmisión manual de 5 marchas o a la caja automática Powershift de doble embrague y 6 velocidades. La motorización EcoBoost 1.0 de 125 CV sigue siendo sólo para Brasil.

Colores:

El Fiesta 2018 está disponible con una paleta de seis colores distintos: Azul Mediterráneo, Blanco Oxford, Gris Plata, Negro Perlado, Rojo Sport y Rojo Rubí.

Precios y garantía: