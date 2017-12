Unión, por todo o nada a Las Parejas

La primera etapa del Federal A todavía no terminó y Unión no para de jugar finales. La remontada en el arranque de la segunda ronda lo devolvió a la pelea por la clasificación y sabe que no puede dejar pasar más puntos. Por eso, esta noche, a las 20, irá por una victoria en su visita a Sportivo Las Parejas.

El Verde acumula 19 puntos en la Zona 3 y está a 2 de entrar en clasificación (hoy, el cuarto es Douglas con 21). En tanto, su rival de esta noche tiene 18 y también quiere seguir prendido en la pelea.

Para el partido de hoy, Adrián Tosetto podrá contar con el regreso de Marcos Fernández, que ya cumplió con su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Por lo tanto, el único cambio con respecto al equipo que viene de vencer a Douglas sería el ingreso del volante creativo por Cristian Gaitán. Así, el DT parará a Aguiar; López Alba, Yuste, Paiz y Álvarez; P. Gaitán, Fernández, Cálgaro y Juárez; Escott y Cabral.

El equipo de Nahuel Martínez, Sportivo Las Parejas, llega a este encuentro tras haber caído el miércoles como visitante frente a Atlético Paraná. El Lobo, que buscará recuperar el terreno perdido en las posiciones, saldrá a la cancha con Rébora; Rodríguez, Grabowsky, Falco y Gauna; Meza, Grazzini, Pereyra y Gallardo; Bolzicco y Bocchietti.

La terna encargada de controlar las acciones estará encabezada por Nahuel Viñas (Alcorta), quien tendrá como asistentes a Edgardo Sager y Alejandro Schneller.

EL RESTO DE LA FECHA

18:00 Depro vs Atlético Paraná

18:00 Central Córdoba vs Gimnasia CdU

18:00 Libertad vs Defensores de Villa Ramallo

20:00 Douglas Haig vs Sportivo Belgrano