Operativo Aprender: participaron más de 2.500 escuelas de la Provincia

Por Mayra Aguilar. El pasado martes 7 tuvo comienzo del operativo Aprender 2017, un sistema que evalúa en todo el país el desempeño de 1,2 millón de alumnos de primaria y secundaria en matemática, lengua, ciencias sociales y naturales. En las primeras horas de su ejecución se encontró con algunas resistencias desde colegios tomados hasta algunos centros de estudiantes que llamaron a romper las evaluaciones. Diario CASTELLANOS tomó contacto con la profesora Nora Reina, subsecretaria de Gestión Territorial Educativa y responsable de la coordinación del Operativo Aprender 2017 en la provincia. Como así también dialogó con la Delegada de la Regional Nº3 de Educación Carolina Pelegry, para conocer cómo se desarrolló la misma tanto en la provincia como en Rafaela.

Es importante señalar que en total en la provincia de Santa Fe fueron 2.563 escuelas entre ellas, 1.690 corresponden al nivel primario (tanto público como privado) y 873 escuelas de educación secundaria. Fue una evaluación que estuvo pensada para alumnos de quinto año de la secundaria, en el área de matemáticas y lengua, mientras que en el nivel primario (alumnos de sexto grado), fueron evaluados en ciencias naturales y ciencias sociales.

APRENDER 2017

Es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. Ha sido elaborado por los equipos de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, acordado con el Consejo Federal de Educación y contó con la participación y aportes de docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales.

La particularidad que presentó este año tiene que ver con la incorporación de un nuevo formato de evaluación que tiene que ver con la producción escrita en alumnos de 4º grado, en una muestra de 16 escuelas de toda la provincia de Santa Fe, en segundo lugar se atendieron cuestiones que tienen que ver con estudiantes integrados en la educación especial, "aquellos que padecen ceguera recibieron un temario en braille, también temarios con letras ampliadas para quienes tienen alguna disminución visual, y la posibilidad de que el estudiante que hace un proceso integrado con la educación especial, su acompañante pueda estar también, como lo hace cotidianamente en el aula, acompañando en el momento de la evaluación. Esas son las innovaciones del 2017".

Según afirmó la profesora Nora Reina en todo el territorio provincial "el Dispositivo Nacional de Evaluación, se realizó en un marco de condiciones deseables, únicamente en lugares donde las condiciones climáticas no fueron favorables, se registraron algunas ausencias, es decir en la zona rural y consecuencia de las precipitaciones dificultó el traslado hacia el establecimiento, pero exceptuando esas situaciones que es ajena a la organización de este dispositivo, se desarrolló en el marco de lo esperado".

Dato que fue corroborado con las declaraciones de la delegada de la Regional Nº 3 de educación Carolina Pelegry, quien también afirmó "se realizó todo con total normalidad en la ciudad de Rafaela y en la región exceptuando la ruralidad que se vio afectada por una cuestión climatológica".

Oponerse al examen

Como bien reflejábamos al comienzo de la nota, las primeras horas del operativo, al menos en la provincia de Buenos Aires se encontró con algunas dificultades, que no lograron opacar el desarrollo normal de la evaluación en los distintos establecimientos educativos. Al invitar a reflexionar sobre lo ocurrido la subsecretaria Nora Reina explicó, "podemos o no acordar con algunas cuestiones pero lo peor que podemos hacer es obstaculizar acciones o ponernos en una situación de violencia verbal o la que fuere". Agregó, también "podemos no estar de acuerdo con el dispositivo Aprender o con otras políticas educativas porque la verdad el tema de discutir es correcto, es lo conveniente e incluso los estudiantes en algunas cuestiones, deben ser palabra autorizada para dar su voz y los adultos tenemos la responsabilidad de escuchar, pero creo que estas acciones no son justamente las que conducen a una solución de problemas", explicó Reina.

En tanto Carolina Pelegry, "hay un criterio que debemos reflexionar juntos cuando no estamos de acuerdo con algo, yo creo que el diálogo, siempre es lo más importante, no olvidar que esto es parte de una legislación nacional que lo establece; la evaluación genera resistencia, pero es un mecanismo que si es consensuado y debatido de alguna manera se vislumbra un objetivo común que es mejorar la calidad educativa debería poder hacerse sin demasiados debates", enfatizó.

Queriendo conocer la importancia de llevar adelante estos dispositivos de evaluación, la subsecretaria de Gestión Territorial Educativa precisó que "si no utilizamos este dato para transformarlo luego en información útil para tomar decisiones, sería algo complejo. La información que resulta de estas evaluaciones no son absolutas, dan una información relativa y sesgada, que debe mirarse en contexto institucional y a los otros indicadores educativos que produce la propia escuela y en general el sistema educativo. Si hay que darle un valor para articularlo con el resto de los indicadores y tomar decisiones de mejoras, a nivel escuela de políticas públicas provinciales y nacionales".

Rafaela y región

Pelegry indicó que la participación fue la esperada y en los términos esperados. Fueron más de 2000 los alumnos evaluados, según reflejaba la delegada, resulta importante acceder a estas evaluaciones y a los resultados para así fortalecer las debilidades y delinear nuevos objetivos. Hasta el momento el dato más alentador que arrojó este operativo tiempo atrás fue justamente que el nivel de los chicos de la zona rural con los estudiantes de la zona urbana, está nivelado y alcanzan los objetivos primordiales.

Proyecto de la futura ley de Educación Provincial

La ministra de Educación, Claudia Balagué, entregó ayer a un grupo de diputados santafesinos, la síntesis del proceso participativo de consulta por la futura Ley de Educación Provincial. Al mismo tiempo, recibió formalmente el proyecto de ley con criterios unificados que elaboraron diputados de distintos bloques.

La ministra informó que participaron más de 1.350 estudiantes de nivel secundario y superior, 1400 personas que aportaron a la página web, 150 referentes de pueblos originarios, 160 representantes de cooperativas, economía social e industrias, 8 representantes de excombatientes de Malvinas, 77 referentes de universidades, centros tecnológicos y empresas de base tecnológica, 1.832 directivos de escuelas, 90 referentes de educación rural, 184 intendentes y presidentes comunales, integrantes del Consejo Económico y Social de la provincia, 15 representantes del colectivo LGTBI y 30 participantes de organizaciones por la inclusión de personas con discapacidad. "Hemos sintetizado todo este trabajo que nos da la posibilidad de generar un proyecto de ley de educación que va a ser de vanguardia, que va a hacer eje en la inclusión, la innovación, la articulación del sistema educativo y el compromiso social para la democracia", remarcó Balagué.