Miguel Lifschitz en su laberinto

Miguel Lifschitz participará junto a los Gobernadores de la Región Centro, Juan Schiaretti de Córdoba y Gustavo Bordet de Entre Ríos, de la misión presidencial en Nueva York para promover inversiones, con reuniones en el Council of Américas, entre otras actividades. Invitación estratégica del Presidente: después de Buenos Aires y junto a Mendoza (dos Provincias "del palo"), Santa Fe y Córdoba forman parte del dueto más poderoso en materia de PBG (Producto Bruto Geográfico). El Producto Bruto Geográfico de la Región Centro representa aproximadamente el 17% del Producto Nacional Bruto.

Salvo la transferencia a la Nación de la Caja de Jubilaciones, que es potestad de la legislatura santafesina (y la adhesión a la Ley de ART), el paquete de medidas anunciado por el Presidente Macri deberá ser sometido al debate parlamentario nacional, donde el gobierno santafecino tendrá un solo representante: Luis Contigiani en Diputados. El resto del arco legislativo santafesino, o votará decididamente por los enunciados presidenciales, o se opondrán lisa y llanamente. Quedará por examinar las decisiones del razonable Senador Omar Perotti.

Los cambios por venir

Sobre el filo de noviembre el Gobernador anunciará los nombres de quienes deberán dejar sus sillones ministeriales, dentro del marco de un recambio, en parte obligado por las circunstancias (Luis Contigiani y Miguel González jurarán en cargos legislativos), y otros de cara al futuro político.

Los socios radicales NEO ya dejan asomar el facón debajo del poncho e insinúan "sotto voce": "Somos el 80 % de la fuerza territorial del FPCyS"; aunque el Intendente Corral aclara que el PS no ganó ninguna cabecera, con excepción de Santa Fe donde le atribuye los méritos al nombre propio del candidato Emilio Jatón, y que Cambiemos lideró en Reconquista, Rafaela y Esperanza.

Lifschitz cree que sin la campaña nacional de Macri y Vidal, ningún candidato de Cambiemos en Santa Fe ganaba solo: "Vamos a ver en elecciones separadas" comentó. Su ministro de Gobierno, Pablo Farías ya dilucidó que en el 2019 las elecciones serán desdobladas.

NEO insiste en la necesidad de cambios en Obras Públicas, y Ciencia y Tecnología, hoy en manos de dos ministros de José Corral (Cambiemos). No dirán nada del Ministerio de Medio Ambiente donde habita un hombre del M.A.R, subsector radical con una situación ambivalente políticamente hablando (apoyan a Cambiemos y al FPCyS a la misma vez).

El jueves pasado, los socios NEO habrían definido que su presidente, Maximiliano Pullaro - presente en el cónclave - abandone el electrizante Ministerio de Seguridad el venidero 10 de Diciembre. "Si Pullaro se va ahora lo hará por la puerta grande", apoya un encumbrado dirigente socialista.

Si ello se transformare en una imposición, el Gobernador deberá decidir sobre un área muy sensible que Pullaro, con sus vaivenes, piloteó de manera correcta de acuerdo con las directivas gubernamentales.

Los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado (¿cambiaría de denominación?), Justicia, Innovación y Cultura, Desarrollo Social, estarían también en la carpeta de las decisiones a tomar por el Gobernador antes del 10 de diciembre venidero.

Reforma complicada

Al regreso de EEUU, el Gobernador recibirá de manos del Director de Reforma Política, Oscar Blando, el anteproyecto de reforma de la Constitución provincial, que elaboró una comisión de redacción de la reforma creada a tal efecto, donde se plasmaron las opiniones recogidas en todos estos meses en distintos ámbitos.

Dejan librado a la decisión política del Gobernador incluir en la redacción definitiva a enviar a la Legislatura el abordaje del emblemático Artículo 64: "El gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles para el mismo cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período".

Ahora bien, la Convención Constituyente bien podría agregar durante el transcurso de las deliberaciones algún otro tema que no ha sido explicitado en la Ley de Necesidad de la Reforma, como por ejemplo la duración del mandato del Gobernador. Dicho en criollo básico: la reelección de Miguel Lifschitz que el peronismo no estaría dispuesto a concederle. Tampoco los radicales Cambiemos, el PRO, Del Frade ni Giustiniani.

"Es necesaria una reforma a la Constitución, pero no sé si es este el momento adecuado", opinó el jefe de la bancada de senadores peronistas, Armando "Pipi" Traferri, quien agregó que "de todas maneras se debería empezar a discutir en busca de consensos, lo cual no quiere decir que se vote ya", explicitó, no sin recordar que Carlos Reutemenn y Jorge Obeid también lo intentaron sin éxito.

Por lo pronto, el Gobernador tiene la delicada misión de avalar con su presencia los profundos cambios institucionales que se viven en Argentina.

Que no parezca poco en un clima de mutuas asperezas que vienen atravesando con el gobierno nacional. De todos modos, Lifschitz no le firmará un cheque en blanco a Macri.