El Presidente planteó una "agenda de reformas permanente" con tres ejes centrales

El presidente Mauricio Macri advirtió este lunes que "si no hay consensos básicos, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad", al presentar proyectos legislativos de reformas en distintas áreas.

"Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad", aseveró.

Durante un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner, el mandatario aseguró que las iniciativas implican "una transformación muy grande" que incluye mirar "hacia el futuro en vez de pelearse mirando los fracasos del pasado", y resaltó que "no hay por qué tenerle miedo a esta idea".

El mandatario afirmó que "para salir de la pobreza tenemos que organizarnos", por cuanto llamó a "crear consensos básicos, una hoja de ruta que nos lleve a una Argentina más justa e integrada. Reformas en las que cada uno ceda un poco, en base a la confianza y hablando con la verdad".

En ese marco, estableció "tres ejes para construir consensos básicos para reducir la pobreza", principal meta por la que pidió que se evalúe su Gobierno:

1) RESPONSABILIDAD FISCAL, LA INFLACIÓN Y LOS IMPUESTOS. "No podemos gastar más que lo que recaudamos y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria y diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable con una relación cooperativa entre Nación y Provincias".

"Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido", subrayó Macri, quien dijo que "cuanto más estable sea la moneda" se potenciará la economía, a la vez que pidió "un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación".

2) FAVORECER EL EMPLEO. "Creemos el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal".