Unión cierra la primera ronda con la visita del puntero

La primera ronda del Torneo Federal A llega a su fin, y para Unión, el objetivo será el mismo que no pudo conseguir en los ocho partidos anteriores: sumar de a tres. Por la 9° jornada, recibe a Central Córdoba, equipo que lidera la tabla de posiciones de la Zona 3 con 16 unidades; el Verde, sólo suma 5.

La cruzada parece difícil. Los sunchalenses todavía no ganaron y enfrente tendrán al equipo más goleador del grupo. Para colmo, el miércoles Comachi había salido lesionado y no podrá estar frente a los santiagueños. Así, el probable 11 que dispondrá Tosetto tendrá a Aguiar; López Alba, Yuste, Sola y Medina; C. Gaitán, Visetti, Fernández y P. Gaitán; Escott y Lazzarini.

Por el lado de la visita, la única duda que tiene Coleoni pasa por incluir o no a Diego Jara desde el arranque. De este modo, la formación alistaría a Taborda; Díaz, Ferrero, Sainz y Sánchez; Vella, Ramírez, Romero, Bucci o Jara y Ortega; Palacios Hurtado.

Luis Lobo Medina será el árbitro principal del encuentro; lo secundarán desde las bandas José Luis Farfor y Ricardo Carrizo.

EL RESTO DE LA FECHA

Domingo

20:00 Atlético Paraná vs Libertad

20:00 Gimnasia CdU vs Defensores de Belgrano

20:15 Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

Lunes

20:45 Douglas Haig vs Depro