Unión sufrió un nuevo traspié ante Douglas

Fútbol 14 de octubre Leandro Gómez

A pesar de haberse puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Comachi, la expulsión de Moino condicionó al equipo de Tosetto para la segunda mitad y Douglas no perdonó. Fue 3 a 1 para los de Pergamino. El Bicho Verde todavía no logró ganar y no puede salir del fondo.