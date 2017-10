Coparticipación: Lifschitz anunció que ya decidió volver a la Corte

El gobernador Miguel Lifschitz anunció este medio día en Santa Fe que la provincia volverá a recurrir al camino judicial para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, hace casi dos años, ordenó al gobierno central cancelar la deuda de coparticipación federal contraída por su detracción incorrecta durante años. La acreencia fue estimada en más de 50 mil millones de pesos.

“Efectivamente. Ya hemos tomado la decisión así que en los próximos días vamos a estar haciendo la presentación. Estamos ultimando los escritos y el fundamento, como para poder hacer la presentación formal”, dijo esta mañana el mandatario, después de participar de la inauguración de una nueva sede del Sindicato de Ladrilleros en esta capital. Consultado por El Litoral, Lifschitz dijo que “entre esta semana y la próxima” se formalizará la presentación del escrito ante el máximo tribunal.

- ¿Ya no hay tiempo de dar marcha atrás? -consultó un colega-

- Obviamente que esto no excluye ninguna negociación. Se puede seguir conversando. Si hubiera alguna propuesta, alguna iniciativa del gobierno nacional, podríamos seguir conversando. (Volver a la Corte) no inhabilita esa vía de la negociación. Lo que sí hace es empezar a ponerle punto final a los tiempos y a los plazos tan extendidos. Creo que cuando la Corte sacó su fallo en noviembre de 2015 tenía la expectativa de que esto se arreglara rápidamente. Me decía un ministro de la Corte que es mejor que estas cosas las arregle la política, pero si la política no las arregla, la Corte va a tomar una posición.

- Aquel fallo demoró mucho (seis años). ¿Temen que en este caso también se demore tanto?

- Yo estimo que no porque ahora ya un fallo; ya no hay dudas sobre los fundamentos de la cuestión de fondo. Hay un fallo que es irrevocable, inapelable; es un fallo de la Suprema Corte por lo tanto simplemente lo que tiene que hacer el tribunal es lograr que las partes involucradas lleguen definitivamente a un acuerdo y resuelvan el problema. Me parece que habrá predisposición y voluntad para buscar una solución rápida.