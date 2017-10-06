Este fin de semana, una semifinal del federativo U15 se juega en Libertad

Básquet 06/10/2017 Por
Uno de los cuadrangulares semifinales del federativo U15 del argentino de Clubes se disputarán este fin de semana en el Club Libertad. Durante el sábado  7 y domingo 8 de octubre, se desarrollará la competencia del Grupo A en el Hogar de los Tigres entre el equipo anfitrión, Gimnasia de Rosario, Sportivo Suardi y Banco de Santa Fe. Los dos mejores pasan al cuadrangular final.
Libertad de Sunchales
Libertad de Sunchales

ZONA A

7 Y 8 DE OCTUBRE SEDE: LIBERTAD DE SUNCHALES

FECHA 1 - SÁBADO 7/10

P1 - 10:00: GIMNASIA Y ESG. ROSARIO vs. SPORTIVO SUARDI

P2 - 12:00:  BANCO DE SANTA FE vs. LIBERTAD DE SUNCHALES

FECHA 2 - SÁBADO 7/10

P3 - 18:30: SPORTIVO SUARDI vs. LIBERTAD DE SUNCHALES

P4 - 20:30: GIMNASIA Y ESG. ROSARIO vs. BANCO DE SANTA FE

FECHA 3 - DOMINGO 8/10

P5 - 10:00: GIMNASIA ROSARIO vs. LIBERTAD DE SUNCHALES

P6 - 12:00:  SPORTIVO SUARDI vs. BANCO DE SANTA FE

En el Grupo B participarán Unión de Sunchales, Náutico de Rosario, Ciudad de Venado Tuerto y el local, Central Argentino Olímpico de Ceres.

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