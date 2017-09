Modificaciones en el servicio de recolección de residuos no recuperables

En barrio Villa Autódromo, en tanto, la modificación será más amplia. El servicio se brindará según el siguiente esquema:



• No recuperables: martes y viernes, desde las 20:00.

• Orgánicos y recuperables: lunes, miércoles y viernes, desde las 06:00.

• Poda y chatarra: miércoles, desde las 04:00.



Estos cambios se deben a cuestiones de logística para eficientizar el servicio. Quienes viven en Villa Autódromo han sido notificados a través de una nota que se entregó en sus domicilios. No obstante ello, ante cualquier duda o consulta, se recuerda que está disposición el Servicio de Atención al Ciudadano (SIAC): 147 / 452512.



Sobre la correcta disposición de residuos



A los fines de colaborar con la limpieza y ordenamiento de la ciudad, se recuerda que es fundamental cumplir con lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº 2.414 / 14, en lo referido a disposición de residuos en la vía pública:



• Sobre portacestos: viviendas particulares (individuales o edificios), instituciones, comercios, industrias, deberán disponer de un portacestos para la colocación de sus residuos. Deberá ser de dimensiones acordes a la generación producida por sus usuarios.



• Sobre días y horarios: los residuos deben colocarse en el portacestos respetando el cronograma diseñado a tal fin. Está prohibido utilizar los portacestos en todo momento para la disposición de los residuos.



• Sobre la forma de colocación de residuos: los residuos podrán estar contenidos en bolsas o recipientes plásticos. No se recolectarán tambores ni medio tambores, ya que, por su peso, atentan contra la salud del personal que debe recolectarlos.



• Evitar colocar los residuos sueltos dentro de los portacestos, ya que se hace imposible su retiro.



• Sobre malezas y chatarras: cada sector tiene asignado un día de la semana para su recolección. Este tipo de residuos deberá ser colocado en la vía pública, frente al propio domicilio, el día anterior al previsto para su retiro. El pasto deberá estar embolsado y, cuando se trate de elementos de gran porte, el vecino tendrá que contratar contenedores para su disposición y posterior retiro.



• Sobre puntos limpios: pueden ser utilizados en cualquier momento (no hay un horario establecido para su uso). Cada campana tiene indicado el tipo de residuos que puede ser depositado en ella. De este modo, se colabora en la clasificación de los residuos, y se mantienen los espacios públicos y privados ordenados.





La basura que se tira en las calles, caminos y canales es tuya

Los residuos que se sacan en el día, hora y lugar que no corresponde son tuyos.



Sunchales te pertenece. Mantenela limpia.