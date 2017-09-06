Libertad integrará la Zona Centro de la Liga Argentina

Básquet 06/09/2017 Por
La Asociación de Clubes informó como quedaron confeccionadas las 4 divisiones con las que se jugará la Fase Regional de la Liga Argentina (TNA), temporada 2017/18. Libertad integrará la Zona Centro y tendrá entre sus rivales a Unión de Santa Fe, San Isidro de San Francisco y BHY - Tiro Federal de Morteros.
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CONFERENCIA NORTE

DIVISIÓN NORTE
OBERÁ TC (OBERÁ)
HINDÚ (RESISTENCIA)
VILLA SAN MARTÍN (RESISTENCIA)
ASOC. MITRE (TUCUMÁN)
TALLERES (TAFÍ VIEJO)
INDEPENDIENTE (SANTIAGO DEL ESTERO)

DIVISIÓN CENTRO NORTE
BARRIO PARQUE (CÓRDOBA)
SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO)
TIRO FEDERAL (MORTEROS)
AMEGHINO (VILLA MARÍA)
DEP. NORTE (ARMSTRONG)
ECHAGÜE (PARANÁ)
UNIÓN (SANTA FE)
LIBERTAD (SUNCHALES)

CONFERENCIA SUR

DIVISIÓN CENTRO SUR
PARQUE SUR (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
TOMÁS DE ROCAMORA (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
LA UNIÓN (COLÓN)
PLATENSE (BUENOS AIRES)
CICLISTA (JUNÍN)
VILLA MITRE (CABA)
GIMNASIA (LA PLATA)
TEMPERLEY (BUENOS AIRES)

DIVISIÓN SUR
PETROLERO ARGENTINO (PLAZA HUINCUL)
CENTRO ESPAÑOL (PLOTTIER)
RIVADAVIA (MENDOZA)
ESTUDIANTES (OLAVARRÍA)
DEP. VIEDMA (VIEDMA)
ATENAS (CARMEN DE PATAGONES)

El departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de AdC, junto con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ya trabajan en el armado del fixture de la Primera Fase.

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