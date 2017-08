El U13 albiverde clasificó a semifinales de la Liga Provincial

Los resultados fueron los siguientes:

Fecha 1: Unión de Sunchales 47 - Sport Club de Cañada de Gómez 43 y Central Argentino Olímpico de Ceres 66 vs. El Tala de Rosario 43.

Fecha 2: Central Argentino 77 vs. Unión 74 y Sport Club 55 vs. El Tala 80.

Fecha 3: Sport Club 61 vs. Central Argentino 72 y Unión 67 vs. El Tala 66.

Las posiciones: Central Argentino 6 puntos; Unión 5; El Tala 4 y Sport Club 3.