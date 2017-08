Elecciones PASO: difíciles de predecir

Los 2.715.363 santafesinos empadronados (para la elección nacional votan los jóvenes de 16 años) tendrán sobre los pupitres (suponiendo que todas las listas manden todas las boletas y no se hayan guardado la plata que el Estado les giró para la impresión) 57 listas repartidas en 9 Partidos políticos y 8 Frentes; algo así como 855 candidatos (entre titulares y suplentes).

Naturalmente, también los electores tendrán la opción de votar en blanco, anular el voto ó directamente pegar el faltazo, haciéndose cargo de las sanciones correspondientes.

Históricamente, para las elecciones de medio término el porcentaje de votantes orilló el 70 %; a veces menos. En la Provincia de Santa Fe convivirán este domingo dos sistemas electorales: la boleta tradicional (sábana) para la elección de Diputados nacionales, y la boleta única para los comicios santafesinos de elección de 12 Intendentes, 308 Comisiones comunales y la mitad de los concejales en 55 Municipalidades. No habrá Paso para autoridades locales en 260 localidades y en 74 habrá lista y Partido único, por lo cual estas elecciones tienen ya 74 ganadores.

Estas elecciones de "mitad de mandato" suelen no despertar demasiado interés en la categoría Diputados nacionales aunque siempre, por el carácter de las mismas, tienden a nacionalizarse, ya que los Diputados nacionales que se elijan (nueve este domingo) en definitiva irán al Congreso a votar a favor o en contra del gobierno central; por más que en los slogan de campaña se insista conque "iremos al Congreso a defender los intereses de la Provincia". Si así fuere y por ejemplo los 46 Diputados nacionales de la Región Centro (mas los 9 Senadores) votasen en tándem, otra hubiese sido la historia con muchas leyes que terminaron perjudicando a nuestras Provincias, "avasallando el federalismo" (otra frase hecha).

Panorama santafesino

El PRO, que en la elección del 2013 cuyas bancas se renuevan, concurrió a las urnas bajo el nombre Unión PRO (ahora Cambiemos) pone en juego tres bancas: Ricardo Spinozzi, Luciano Laspina - quien ingresó en el 2015 por Miguel del Sel - y Gisela Scaglia; la UCR una sola banca: Mario Barletta (quien ingresó por el FPCyS y hoy es Cambiemos); el socialismo dos bancas: Hermes Binner y Alicia Ciciliani , el PJ-FPV dos bancas: Eduardo Seminara y Josefina González y el PDP una banca: Ana Copes.

El gobierno central nacionalizó ex profeso estas elecciones apelando a la dicotomía socio emotiva "Macri o Cristina"; ergo: pasado nefasto versus esperanza de futuro, a pesar de un presente angustiante.

De esta manera, en Santa Fe la lista de Cambiemos encabezada por el ex- Rector de la UNL Albor Cantard es básicamente "la lista de Macri", apelándose al sensible "voto por el sello" (para evitar que vuelva el kirchnerismo). En esa encerrona maniquea política quedó el FPCyS, que no tuvo más remedio que apelar publicitariamente a la ascendente figura del Gobernador Miguel Lifschitz junto a la fotografía del primer candidato Luis Contigiani para contrarrestar semejante embestida.

Las encuestas, diagnóstico por imágenes de lo que mucho tiempo atrás era la intuición u olfato político, muestran un escenario incierto entre Cambiemos y el FPCyS (que tiene internas entre Luis Contigiani y María Eugenia Schmuck, dato no menor a la hora de la suma de votos) para este domingo 13, aunque con una tendencia casi firme en todas ellas.

Aquí existe un factor alrededor de Cambiemos que juega su "interna por afuera" y de cuyo resultado este domingo se podrán sacar conclusiones para el 22 de octubre: el concejal radical rosarino Jorge Boasso quien, yendo por su cuenta con Unite afirma ser también "el candidato de Macri" en Santa Fe.

El peronismo bajo el paraguas del Frente Justicialista tendrá tres listas en pugna: Agustín Rossi, Alejandra Rodenas y Pablo Dibert. Los dos primeros protagonizarán la auténtica "interna peronista", entre el kirchnerismo explícito del "Chivo" Rossi y el peronismo "históricamente moderado" de la ex- jueza rosarina Alejandra Rodenas.

La gran batalla

Santa Fe capital, como afirmábamos hace un par de semanas, se constituirá en el territorio donde el FPCyS y Cambiemos librarán una batalla épica en la categoría concejales, cuyo resultado el 22 de octubre y también este domingo tendrá proyección hacia el 2019.

El actual intendente José Corral aspira a ser candidato a Gobernador dentro de dos años y para semejante empresa, tal cual indican los tratados de política, deberá imponerse en estas Paso y las generales con su lista de candidatos a concejales encabezada por su Secretario General en el municipio Carlos Pereira.

Hoy los sondeos de opinión le son esquivos. El FPCyS bajó de la senaduría provincial al deslumbrante ex- periodista Emilio Jatón, quien viene de sacar más votos que Corral y el propio Lifschitz hace dos años y encabeza la grilla de candidatos a concejales del Frente.