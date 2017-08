Niky Cantard: “Las políticas del cambio tienen que tener más fuerza en el Congreso”

“Creemos que en el país se ha iniciado un cambio muy importante a partir de diciembre de 2015, dejando atrás una Argentina autoritaria, de la soberbia, de la corrupción; una Argentina aislada del mundo, con malas relaciones con países vecinos y solo vinculada a Venezuela en la región. Ese cambio que comenzó en 2015 es necesario ratificarlo en estas elecciones intermedias en todo el país, y Santa Fe es uno de los distritos más importantes, y por eso es importante que Cambiemos gane en estos comicios”, remarcó Albor “Niky” Cantard, quien encabeza la lista de diputados nacionales junto a Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro.

El ex rector de la Universidad Nacional del Litoral remarcó que “es importante que el presidente Mauricio Macri tenga más respaldo en el Congreso. Lo hemos visto hace poco con el caso De Vido: lamentablemente la iniciativa para alejar del cuerpo a quien representa de manera más patente lo que fueron 12 años de corrupción en la Argentina, quedó trunca en esa etapa producto de las mayorías propias del Congreso. Por eso estamos convencidos de que debemos ir sumando apoyo para que las políticas del cambio que ya comenzó en la Argentina tengan mayo peso en el Congreso”.



Apoyo a la provincia



En declaraciones a la prensa, efectuadas durante las recorridas que está realizando por diferentes ciudades, Niky Cantard destacó también que “el cambio de relación del Gobierno Nacional con la Provincia desde que asumió Mauricio Macri es notorio: Nación está llevando adelante una inversión récord en materia de infraestructura en Santa Fe, que había sido discriminada por los gobiernos anteriores, y ahora en cambio las obras se hacen en tiempo y sin pagar sobreprecios”, dijo, y enumeró las obras de mejoramiento que se realizan en diferentes barrios, rutas, recuperación de vías, construcción de viviendas, entre otras.

“El Gobierno de Macri viene apoyando a la provincia como no ocurrió nunca en los últimos 12 años. Santa Fe es un centro importante de producción agropecuaria argentina, y necesitamos que la provincia esté de pie y produciendo, no solo para el bien de los santafesinos sino de todos los argentinos”, aseguró el candidato a diputado nacional.

Sobre los fondos que recibe la Provincia, recordó que “el 15 % de Coparticipación que Santa Fe venía reclamando -y que Binner y Bonfatti no recibieron-, se viene pagando desde el primer día de asunción de la actual gestión. Eso es más de 6 mil millones de pesos al año que Santa Fe no recibía, y que ahora sí percibe. Lo que queda por resolver es la deuda irresponsablemente generada por el gobierno kirchnerista, pero que la Nación está dispuesta a honrar”.



Mejoras



Niky Cantard se refirió también a los datos positivos que vienen mostrando las estadísticas en diferentes áreas: “Lo importante es que los indicadores de los últimos meses indican que estamos siempre un poco mejor en la recuperación del empleo, en el descenso de la inflación, en la reducción del déficit fiscal, en la construcción, en la industria automotriz”, repasó.

En ese punto, recordó que “en los últimos 9 meses hubo una recuperación sostenida del empleo. Mes a mes, el empleo formal fue creciendo y hoy se encuentra en los niveles de 2015. Esto hace que sea un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. Si logramos mejores condiciones para la inversión, si logramos que esta Argentina nueva e inmersa en el mundo atraiga inversiones del exterior, estos procesos se van a acelerar”, concluyó.