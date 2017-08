Rodenas: “Vamos a trabajar para superar la crisis hídrica que afecta al territorio provincial”

Recordó que todos los integrantes de la lista que conforma firmaron su compromiso legislativo para “garantizar un plan de obras de infraestructura para la inclusión, integración y desarrollo de la Provincia de Santa Fe, defender la industria lechera frente a la grave crisis que atraviesa el sector y convertirla en sustentable y buscar todos los medios para hacer respetar la Ley Federal de Coparticipación y promover la transferencia automática y diaria de estoa recursos a municipios y comunas”.

En este sentido agregó estar convencida de que "los recursos de copartipación le corresponden a Santa Fe y lo mismo ocurre con la deuda, que tiene fallo a favor de la Provincia, por lo cual debe ser cobrada lo antes posible para encarar muchísimas obras que hacen falta y que podrían ponerse en marcha con la llegada de esos recursos”.

La candidata del NES reflexionó que “si los fondos vuelven a la provincia se genera un círculo virtuoso, porque esos fondos provienen de la actividad productiva santafesina y si se reinvierten aquí se ampliará la infraestructura y se potenciarán las economías regionales”.

Finalmente Rodenas lamentó que “hasta ahora las fotos del Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores no se hayan reflejado en el flujo del dinero hacia las provincias, de acuerdo a lo establecido por la ley y el fallo judicial mencionado”.

Del Juzgado al Congreso

Como en todas las localidades que visita, la ex jueza es consultada con interés sobre su actuación en la Justicia Penal, y Reconquista no fue la excepción. En esta oportunidad el interés estuvo centrado en conocer cuál fue la causa más compleja que tuvo que afrontar, a lo cual Rodenas contestó que “si hubo una causa que me interpeló y me enfrentó a un nuevo paradigma de criminalidad, y a la vez con cuestiones que tienen que ver con lo personal, como verme obligada a proteger la integridad de mi familia, fue la causa de Los Monos”, destacó, en referencia al procesamiento de los integrantes de una de las bandas narcocriminales más agresivas de la Argentina.

Ante nuevas preguntas, Rodenas dijo que “en los casos de violencia de género siempre tuve un doble compromiso, como jueza y docente universitaria. Una bisagra en mi vida fue cuando pude aplicar la ley de trata en tres casos de históricos prostíbulos en la provincia de Santa Fe”, Estas son experiencias que me llevo al Congreso Nacional para generar una legislación que permita articular el trabajo de Nación y Provincias para tener mejores resultados en la prevención y castigo del delito. De alguna manera se trata de pasar del trabajo individual a un trabajo colectivo, de una atención caso por caso a una mirada más amplia de las tramas delictivas. Vamos a llevar la lucha por la seguridad al Congreso de la Nación”, concluyó.