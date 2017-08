Macri pidió la adhesión de Santa Fe a la ley Pyme y de accidentes laborales

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, instó este lunes “a creer en este futuro que estamos construyendo todos juntos”, admitió que los primeros 18 meses fueron duros; fustigó a los que fracasaron y ahora cuestionan la marcha del país y pidió al gobierno de Santa Fe que baje impuestos, que adhiera a la ley Pyme y a la de accidentes de trabajo. “Nuestro gobierno tiene vocación de hacer”, afirmó ante un colmado gimnasio Malvicino del Club Unión donde el jefe de Estado inició un raid de dos semanas por las principales ciudades del país pidiendo el voto para los candidatos a Cambiemos.

Un discurso de 20 minutos del presidente de la Nación marcó el final de un acto que abrió Carlos Pereyra, pre candidato a concejal por Cambiemos; le siguieron Lucila Lehmann, Luciano Laspina y Albor Cantard, todos precandidatos a diputados nacionales y luego fue el intendente de Santa Fe y presidente del radicalismo, José Corral, el encargado de presentar a Macri.

Antes de llegar a Unión, el Jefe de Estado tuvo un encuentro a solas con el gobernador Miguel Lifschitz en la Sociedad Rural de Santa Fe, a metros del acto de Cambiemos.

En su discurso, Macri hizo público el encuentro con el gobernador quien le presentó el proyecto para bajar Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios y le prometió adherir a la ley Pyme.

“Es muy importante bajar los Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios, que hoy prometió hacerlo el gobernador. Hoy está en 7,5% y tiene que estar en 1,5% para que la cuota de la gente baje 1.500 pesos. Tenemos que seguir bajando los impuestos, los impuestos nos están matando a los argentinos; están matando a la producción. Todos -Nación, provincias, municipios- tienen que sentarse alrededor de una mesa y discutir cómo vamos a hacer para bajar los impuestos”, reclamó.

También insistió con la mafia de los juicios laborales que “nos están matando”. Lo adjudicó a “un conjunto de vivos” que hacen desaparecer a las pymes. “Destruyen la posibilidad de generar trabajo para los demás; es criminal lo que están haciendo, destruyen nuestro futuro, hay que darles batalla y por eso Santa Fe tiene que adherir a la ley de accidentes de trabajo para que no puedan hacer lo que están haciendo; no puede ser que Santa Fe no haya adherido”.

También, Macri consideró importante adherir a la norma que permite la mediación en conflictos laborales. Dijo que las provincias que han adherido han logrado bajar un 25% la conflictivdad. “El gobernador prometió que se van a adherir pronto a la ley Pyme que involucra a 800.000 empresas que incluye el almacenero, el ferretero. Tiene muchas ventajas: les bajan los impuestos, pagan el IVA cada 90 días, acceden a créditos más fácilmente. Les va a permitir crecer y si ellos crecen, generan trabajo y con trabajo hay menos pobreza; el principal compromiso que tenemos como gobierno, reducir la pobreza”.