¿A quién le interesan las PASO?

Política 30/07/2017 Por Darío H. Schueri

Obvia y definitivamente a la sociedad no, de allí que el diputado Norberto Nicotra proponga que este sistema de definición de candidatos partidarios por parte de la ciudadanía sea opcional para los empadronados: "Si bien Santa Fe fue pionera en disponer que no haya primarias donde exista una sola lista por cada Partido ó donde cada representación política tenga una sola lista (9 ciudades y 94 comunas), insisto en que no deben ser obligatorias", explica el legislador rosarino.