Lifschitz inauguró el nuevo hospital de Ceres, uno de los más modernos de América Latina

“Las familias de Ceres tendrán una emoción muy grande recordando todas las cosas que habrán pasado en la ciudad a lo largo de muchas décadas y con ese centro de salud que fue creciendo de a poquito y que como todas las cosas crecen y llegan a un techo”, señaló el gobernador y resaltó que por este motivo “había que pensar en algo distinto y el viejo edificio que conocimos ya no servía para la medicina del siglo XXI, para entrar en el futuro y dejar atrás lo que fue la salud pública del siglo XX”.

“En mi vida política he tenido el privilegio de inaugurar dos hospitales: el primero fue en Rosario, el hospital de Emergencias Clemente Álvarez, un hospital municipal que fue el más moderno en su momento; y luego éste en Ceres. Si nuestros planes se cumplen voy a poder inaugurar varios más durante el término de mi gestión”, agregó.

“Todos estos hospitales fueron ideados, pensados, proyectados y puestos en marcha por Hermes Binner. Estoy convencido de que dentro de muchos años, cuando los chicos estudien la historia de Santa Fe, van a estudiar la tarea y la obra de Hermes Binner transformando la provincia de Santa Fe, dejando como legado el mejor sistema de salud pública de la República Argentina y de América Latina”, dijo Lifschitz.

EL EDIFICIO

El nuevo efector, de mediana complejidad, tiene una capacidad de 24 camas y una superficie cubierta de 5300 metros cuadrados. Se desarrolla en dos módulos: uno de dos plantas y otro de tres, vinculados entre sí por un patio central en planta baja y pasillos de comunicación en los pisos superiores. El conjunto en sí consta de cuatro sectores: médico (bloque ambulatorio, de internación y de guardia), público, administrativo y técnico. El área circundante al edificio estará destinada a espacios verdes para esparcimiento, conformando un pulmón con especies arbóreas autóctonas.

El edificio se emplaza en una manzana de forma triangular, entre la avenida Chacabuco, bulevar España y calle Miguel Azcuénaga. Este es el primer anillo de bulevares de Ceres y está vinculado directamente con la Ruta Nacional Nº 34, lo que garantiza su vinculación con la región y otros puntos del territorio provincial.

Se anticipó que en el corto plazo se realizará la última gran etapa: la prueba en vacío del funcionamiento de esterilización y del uso de gases medicinales. En tanto, en los próximos siete días se llevará a cabo la migración del viejo hospital y el personal estará finalizando la capacitación técnica en el uso del nuevo equipamiento en terreno.

A partir del lunes 7 de agosto, el nuevo hospital estará listo para recibir las consultas ambulatorias programadas. En forma progresiva se incorporarán los servicios del diagnóstico ambulatorio programado, las consultas de demanda espontánea que no impliquen urgencia ni emergencia así como la internación no quirúrgica. Por último, se habilitará la internación quirúrgica y el servicio de guardia de urgencia.

"ES UN HOSPITAL DE PRIMER MUNDO"



El gobernador aseguró que la puesta en marcha del mejor sistema de salud “no es una improvisación. Se ha recorrido el mundo para ver cómo funcionan los sistemas de salud en todas partes. Se ha estudiado toda la experiencia de los médicos y los sanitaristas de la Argentina, que hemos tenido afortunadamente muchos y muy importantes, y con todo eso y con nuestra propia práctica y convicción estamos construyendo nuestro sistema”.

“Un sistema de salud donde este hospital que hoy inauguramos es una pieza importante, clave para la atención médica de una región muy importante de la provincia, no solo del departamento San Cristóbal, sino seguramente de muchas localidades de los departamentos vecinos. Seguramente este hospital seguirá creciendo en calidad de servicios y en tecnología, porque la salud permanentemente evoluciona y nosotros tenemos el compromiso de brindarle a cada santafesino la mejor atención médica, aunque ese santafesino no tenga obra social, su familia no tenga ingresos y viva en el pueblito más alejado de la provincia. Todos tienen el mismo derecho de acceder a una salud pública de calidad”, mencionó.

"La salud pública no es solamente una política de Estado, con un profundo compromiso social, sino que es parte de un proyecto de desarrollo y progreso para Santa Fe. Un proyecto que mira cada no de los aspectos prioritarios, para pensar en una Santa Fe moderna y abierta al país y al mundo”.

“Tenemos el mejor hospital que se puede tener, no tiene nada que envidiarle a ninguno de Estados Unidos o Europa. Es un hospital del primer mundo. Es el mejor hospital de segundo nivel, de mediana complejidad que se puede pensar no solo por la arquitectura, que es moderna, que es la que hoy se utiliza en los lugares de más desarrollo; adentro está la mejor tecnología y equipamiento y lo más importante son estos más de 180 profesionales y trabajadores de la salud. Ellos son el corazón del hospital, su compromiso, su calidad profesional su vocación de servicio, sus condiciones humanas; van a ser fundamentales para que este hospital preste el servicio que debe prestar y esté a la altura de las expectativas de todos ustedes”.

“Pueden sentirse orgullosos, pueden saber con certeza que hoy hemos inaugurado uno de los mejores hospitales de América Latina, el mejor hospital de segundo nivel de la Argentina y este es un logro de ustedes, una conquista de los cerecinos y de los habitantes de este querido departamento San Cristóbal”.

MOMENTO HISTÓRICO

El ministro de Salud, Miguel González, expresó que “es un momento histórico. Estamos frente a una obra que es parte de una gran estrategia, de un momento que se planteó hace años, con el objetivo de ser parte de la transformación más grande de la salud pública santafesina de los últimos 50 años”.

Luego, destacó “la valentía de los gobernadores anteriores y el actual, de sostener la construcción de la totalidad de la red de hospitales. Para tener un sistema tenemos que tener una disposición de recursos humanos a lo largo de toda la provincia, en cada uno de los centros de salud”, agregó.

“Este edificio es un hito que hace que nos miren de otras provincias y de toda latinoamérica. Eso tiene que ver no solo con la infraestructura sino con que logramos reducir la mortalidad materna infantil a los índices más bajos de los últimos años y ser una de las provincias que mayor tasa de donantes tiene. Eso se logra porque la gente confía en el sistema”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador, Antonio Bonfatti, destacó que “hoy se cumple un sueño, uno de los grandes sueños, esos sueños que llevan tiempo materializar”; y agregó que “la salud es una construcción social, porque se construye y se tiene cuando tenemos trabajo, cuando podemos educar a nuestros hijos, cuando crecen nuestros pequeños y medianos empresarios”.

“La construcción de la salud es entre todos; por eso en este momento, recordamos los viejos sueños que iniciamos y pudimos materializar”, dijo Bonfatti y convocó a los presentes a cuidar “este hospital, porque no es de ningún gobierno: es del pueblo de la provincia” y a defender a “Santa Fe, una provincia diferente, con calidad institucional y diálogo, con diferencias y matices”.

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, dijo que este es “un día histórico para Ceres, para la región noroeste y para la provincia de Santa Fe. Un día que se postergó más de 60 años, para llegar a esta inauguración. Tuvo que venir un gobierno progresista, un gobierno que piensa en la gente para realizarla. Nos sentimos orgullosos y acompañados, por fin estamos equilibrando la balanza en el norte postergado, con obras que mejoran la calidad de vida de toda la gente”.

Por su parte Camilo Busquets, el intendente de la localidad, recordó que “en 2004 vimos la necesidad de este hospital, en 2005 lo solicitamos y en 2008 llegó el exgobernador Binner a Ceres con una grata sorpresa y un cambio en el proyecto, porque tenia una mirada más amplia para la región”.

“Esta obra es el sueño de todos los cerecinos y de toda la región”, resaltó, y agradeció por esta obra “que para la ciudad es un ante y después en la salud. Tenemos que sentirnos realizados y con el deber cumplido”.

Finalmente, Raquel Jara, jubilada del hospital, que trabajó hasta el año 2011, recordó su llegada, cuando eran “solo tres enfermeras y tres mucamas”. Luego, felicitó “a toda la gente que tendrá el orgullo de desempeñarse en el nuevo nosocomio” y les deseó “un feliz comienzo a todos”.

PRESENTES

