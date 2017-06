Esta noche, se define el futuro de los deportes profesionales en el Club Libertad

Con respecto a los requisitos que deben cumplir los socios para ser electores, la entidad deportiva informa:

a) tener dieciocho años de edad y una antigüedad mínima como socio de un año;

b) hallarse al día con la Tesorería del Club;

c) no encontrarse cumpliendo sanciones disciplinarias;

d) acreditar su condición de asociado con presentación de carnet y documento de identidad.

El club aclara con respecto al punto b, que quienes se encuentren en situación de morosidad, podrán regularizar su deuda durante la jornada de este lunes 26 en la administración de la entidad, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00; o en el mismo acceso a la Asamblea Extraordinaria, donde podrán saldar la deuda en efectivo. En este último caso, se les solicita que vayan con el tiempo suficiente para realizar el trámite correspondiente.

También explica que quienes no cumplen con una antiguedad mínima como socio de un año, podrán ingresar a la Asamblea, pero solo a un sector reservado para no electores, donde no tendrán voz ni voto.

Finalmente, el club informa que debido a la Asamblea General Extraordinaria, se ha resuelto suspender todas las actividades deportivas para este lunes 26, a partir de de las 19:00.