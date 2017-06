Presentan proyecto sobre accesibilidad de escuelas rurales

El Programa qse financiaría con el 20% de los recursos que el Poder Ejecutivo Provincial asigne presupuestariamente en el marco del art. 90 de la Ley N° 13.525 “Fondo de Infraestructura Vial Provincial” y con el 20 % de los fondos provenientes del Gobierno Nacional en concepto de “Fondo Federal Solidario” (Decreto del P.E. Nacional N° 0206/2009), excepto los que originan en Municipios y Comunas por Ley de coparticipación, además de otros recursos que se destinen en el presupuesto de origen provincial o nacional, y que incluso puedan provenir del uso del crédito.

Con la afectación de una parte del Fondo de Infraestructura Vial Provincial y del Fondo Federal Solidario, el programa tendría una partida importante para iniciar los trabajos.

La iniciativa se fundamenta en la imposibilidad de alumnos, docentes, asistentes escolares, comunidad educativa y demás personal de concurrir a los establecimientos educativos en días de lluvia, agravado ello por las abundantes precipitaciones que se viene registrando en los últimos años en nuestra provincia generando anegaciones e intransitabilidad.

La escuela rural no solo se define por su localización geográfica, por la baja densidad poblacional de la zona donde está enclavada y/o por las actividades económicas allí preponderantes, sino que implica un modalidad de abordaje pedagógico cuyo rasgo sobresaliente es la organización en plurigrado/pluriaño.

Por ello nuestros maestros y profesores no solo deben ser acompañados en un proceso de formación continua, sino también en cuanto a la posibilidad de acceder diariamente a los establecimientos. Hay escuelas donde el docente cuenta con casa habitación, pero durante los días de lluvia a los alumnos se les hace dificultoso asistir por el estado de los caminos de calzada natural. En los otros casos directamente al no poder asistir el docente, en esos días no se dicten clases por varios días.

El proyecto de ley que se somete a consideración persigue avanzar hacia una provincia integrada y solidaria, con equilibrio territorial, conectado y con derecho a la educación.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, efectuará un elevamiento y elaborará un proyecto de obra de estabilizado granular sobre los caminos de calzada natural, en un todo de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el organismo. Para ello trabajará coordinadamente con el Ministerio de Educación de la Provincia, a los fines de la obtención de la información relacionada con las escuelas rurales y su ubicación.

Asimismo se deberá contemplar el diseño de un programa preventivo de mantenimiento y conservación, que asegure la transitabilidad de la red y contribuya a su uso racional, convirtiendo a los caminos en corredores seguros, a fin de garantizar la accesibilidad permanente a todas las escuelas rurales de la provincia a través de un programa de consolidación de los caminos.

Por último, explica el Senador Calvo, se prevé que la autoridad de aplicación, la Dirección Provincial de Vialidad, podrá delegar en Municipios, Comunas y Consorcios Camineros, tareas relacionadas con los objetivos perseguidos por el proyecto de ley, reservándose en todos los casos la supervisión y contralor sobre los mismos.

Es de destacar, señala el Senador Calvo, que de concretarse la iniciativa tendrá un alto impacto positivo en las comunidades educativas rurales como así también beneficiará a empresas lácteas y a productores agropecuarios de la zona donde se ejecuten las obras viales.